João Carlos Rocha é candidato pelo União BrasilDivulgação

Publicado 04/10/2024 17:40 | Atualizado 04/10/2024 17:54

Natural de Paty do Alferes, João Carlos Rocha (União Brasil) é graduado em Gestão Pública e pós-graduado em Ciências Políticas. Servidor público, viúvo e pai de dois filhos, João disputa a prefeitura de Paty pela primeira vez.

Com 46 anos de idade, João Carlos tem como destaques em sua trajetória profissional os cargos de assessor especial no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e assessor especial do deputado Fred Pacheco na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Abaixo, confira a entrevista exclusiva do candidato ao jornal O DIA.

O DIA - Quando surgiu a vontade de disputar a prefeitura e como, de fato, o senhor tomou a decisão de ser candidato?

- ⁠Um dia, minha esposa, 15 dias antes de falecer, despertou essa vocação política quando disse:”Você nasceu para cuidar de muitas pessoas”. O contexto que aconteceu esse pedido foi muito especial, acabou despertando em mim um desejo de me preparar cada vez mais para colocar meu nome à disposição do povo



O DIA - Quais experiêcias de sua carreira profissional o senhor acredita que podem colaborar para um eventual governo seu?

- Já estou há alguns anos trabalhando na política do estado, tenho amigos de caminhada como o governador Cláudio Castro, o conselheiro do tribunal de contas Márcio Pacheco e o deputado estadual Fred Pacheco. Além de secretários e outras personalidades políticas que com certeza serão grandes parceiros no desenvolvimento de nossa querida Paty do Alferes.



O DIA - Quais são os principais pontos e desafios do seu plano de governo para Paty?



Cuidar de verdade do povo da nossa cidade, trazendo mais segurança pública e ⁠restaurar a identidade histórica, cultural e turística da nossa cidade, valorizando o turismo rural, cultural e religioso, tornando Paty além de terra do tomate, também terra do mangalarga marchador, terra do hino nacional brasileiro, terra da maior revolução escravocrata do estado e outros, criando museus, memoriais e galpões culturais para os foliões dentro de uma rota turística em parceria com o governo do estado.

Fazer com que nossos hospitais funcionem em potência máxima, criando um plano de gestão eficaz para o funcionamento do hospital maternidade e o hospital em construção. Fazer com que o Patyense possa nascer e viver em nossa cidade com cuidados garantidos a sua saúde e qualidade de vida.

Criar o ônibus do trabalhador que trará os trabalhadores que moram nos bairros mais distantes para o centro da cidade com custo zero de passagem.

Criaremos o aplicativo da saúde onde cada munícipe poderá marcar suas consultas, acompanhar seus exames, solicitar seus medicamentos e avaliar o atendimento através do celular.

⁠Arrumar as estradas através de parcerias com o governo do estado para que o agricultor possa escoar sua mercadoria com mais rapidez e segurança, apoiar novas tecnologias, adquirir mais maquinário para que trabalhe de forma específica e igualitária ao pequeno, médio e grande produtor.

Criar o galpão cultural granja Califórnia para apoiar os foliões da folia de reis e mulinhas, promover oficinas de formação para artesanato, culinária e outras atividades.

Cuidar de cada bairro potencializando suas características específicas, para que sejam a base forte do crescimento da cidade.

Tornar Paty a terra da inclusão, Investindo em profissionais e estratégias que promovam a ampliação e qualificação da oferta de ações e serviços de reabilitação, visando garantir o acesso oportuno a reabilitação, promovendo maior qualidade de vida e inclusão social a pessoa com deficiência e apoio a suas famílias.