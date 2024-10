Inauguração aconteceu na última sexta (27) - Divulgação

Publicado 01/10/2024 15:32

Na última sexta-feira (27), a gestão Juninho Bernardes e Arlindo Dentista entregou mais uma reforma e ampliação de escola, desta vez no Horizonte. Esta é a 12ª obra do tipo do governo, que já construiu outras quatro unidades educativas.

Com um ganho de 240m², a Escola Municipal Major Monteiro Soares agora conta com seis salas de aula, sala de informática, de vídeo e uma multiuso, banheiros ampliados e um novo com acessibilidade. A obra envolveu, ainda, a ampliação do refeitório e da cozinha, a construção de uma área de serviço e despensa e ampliação da secretaria. O equipamento atende crianças e adolescentes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I em horário integral.

“Estamos muito felizes e orgulhosos em entregar a reforma desta unidade. Não só a escola dobrou de tamanho, mas também a quantidade de alunos atendidos, que terão as melhores condições materiais para auxiliá-los em sua aprendizagem. De todas as obras e investimentos que fizemos ao longo desses anos, certamente os que mais me orgulho são os que contribuíram para o avanço da nossa educação”, declarou o prefeito.

O secretário de Educação David de Mello agradeceu ao gestor pelo compromisso com a pasta e “olhar diferenciado para a zona rural”, e, ainda, à Secretaria de Planejamento pela dedicação e atenção. “Essa unidade será de grande valia para a complementação do processo de crescimento das nossas crianças”, afirmou Mello, orgulhoso de mais uma entrega.

Em breve, inauguração de mais escolas

Durante seu discurso, Juninho anunciou, ainda, que a inauguração das escolas municipais do bairro Granja Califórnia e da Aldeia de Arcozelo acontecerá nos próximos dias, assim como a do TEA AME, um espaço destinado ao atendimento multidisciplinar gratuito de pessoas com o Transtorno do Espectro Autista.

“Termino meu mandato com a sensação de dever cumprido, sabendo que fizemos tudo o que pudemos para fazer Paty avançar em diversos âmbitos. Os investimentos que temos feito na reestruturação da nossa educação sem dúvidas irão influenciar positivamente o futuro das crianças que aqui estão e as que virão. Se esse trabalho tiver continuidade, a educação de Paty tem tudo para ser uma das melhores do país”, concluiu, com firmeza, o gestor.