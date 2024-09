O Cineclube faz parte do Conselho Nacional dos Cineclubes do Brasil (CNC) e conta com o apoio das Secretarias de Cultura de Paty do Alferes e Miguel Pereira - Divulgação

O Cineclube faz parte do Conselho Nacional dos Cineclubes do Brasil (CNC) e conta com o apoio das Secretarias de Cultura de Paty do Alferes e Miguel PereiraDivulgação

Publicado 18/09/2024 18:14

Paty do Alferes, conhecida por sua rica herança histórica e cultural, comemora o aniversário do Cineclube do Alferes, uma iniciativa que vem transformando a experiência cinematográfica na cidade. O projeto, idealizado por Rafael Simão, nasceu em 2020, durante uma reunião entre amigos em Barão de Javary, na cidade de Miguel Pereira, com exibições feitas em uma tela improvisada – um simples lençol branco. Desde então, o projeto cresceu e se tornou uma importante iniciativa cultural para a região.



O Cineclube do Alferes se destacou por oferecer sessões gratuitas e acessíveis ao público, realizadas mensalmente no Centro Cultural Maestro José Figueira e em outros espaços da cidade, em parceria com instituições públicas e privadas. A comissão gestora, formada por Rafael Simão, Ricardo Galvão, Thiago Rivello e Yane Menezes, se dedica à curadoria das exibições, que vão desde clássicos consagrados a produções temáticas, como filmes com foco no protagonismo negro e na consciência ambiental.



Parcerias e expansão cultural

O Cineclube faz parte do Conselho Nacional dos Cineclubes do Brasil (CNC) e conta com o apoio das Secretarias de Cultura de Paty do Alferes e Miguel Pereira, que cedem espaços para as exibições. O projeto também busca parcerias com empresas para ampliar a exibição de filmes de grandes estúdios e produções independentes.



Entre os próximos objetivos estão a expansão dos locais de exibição e a criação de uma plataforma online dedicada ao cineclubismo no Brasil, através do site chaplinclub.ong.br. "Nosso sonho é fortalecer o movimento cineclubista e unir ainda mais os amantes do cinema na região", destaca Rafael Simão.