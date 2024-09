"Os alunos do +Música não cansam de nos emocionar com seu talento e postura", disse o prefeito Juninho - Divulgação

Publicado 04/09/2024 16:26

A retomada da Aldeia de Arcozelo, em Paty do Alferes, segue a todo vapor. No último sábado (31), o espaço recebeu um público de apaixonados por manifestações artísticas para prestigiar a apresentação do coral e orquestra do programa +Música, peça de teatro e exposição de arte.

A apresentação dos talentosos alunos que fazem parte do programa de educação musical do município, coordenado pelo Maestro Marcelo Vizani, contou com a participação do Coro Bienias & Prim, de Petrópolis, com regência do Maestro Breno Eduardo, abrilhantando ainda mais a exibição. O prefeito Juninho Bernardes esteve presente e se encantou com o que foi apresentado. “Os alunos do +Música não cansam de nos emocionar com seu talento e postura. Esta é uma oportunidade valiosa para as pessoas conhecerem o trabalho fantástico desenvolvido no +Música – um programa que já ultrapassou os limites do nosso município”, declarou o prefeito.

Após a exibição, a música deu lugar às artes cênicas. O teatro Renato Vianna abriu as portas para a Cia. Teatro Arte na Garagem, de Paty, apresentar a peça “Aventura Natural”, arrancando sorrisos e risadas de uma plateia cheia.

Ao longo de todo o dia, a Galeria Pancetti recebeu visitantes para contemplarem a arte de José Carlos Granja, o artista responsável pelas obras surpreendentes da exposição “Soldando a Arte”, em que apresenta esculturas de diversas formas meticulosamente soldadas, desafiando os limites da imaginação e da engenhosidade técnica. Se você ainda não conferiu, a Galeria está aberta de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita.