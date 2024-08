Paty é a cidade que mais sediou o festival - 17 vezes - Divulgação

Paty é a cidade que mais sediou o festival - 17 vezesDivulgação

Publicado 07/08/2024 17:39

Foram dez dias de festival, 18 peças apresentadas e centenas de espectadores apaixonados pela arte trazendo vida de volta à Aldeia de Arcozelo. O 47º Festival de Teatro da Fetaerj (Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro) chegou ao fim no último sábado (3), com a cerimônia de entrega do Prêmio Paschoalino 2024, marcando a reinauguração do importante espaço para a cultura e para a história patienses.

O festival reuniu mais de 50 grupos teatrais de todo o estado para assistir, debater, aprender e ensinar a arte teatral. Dos 18 espetáculos apresentados, 14 participaram da mostra competitiva, disputando a preferência do júri em 16 categorias. O prêmio Paschoalino de Melhor Espetáculo, um dos mais almejados, foi compartilhado entre três peças: “Eu-Ana”, do Coletivo Gozo-Pranto; “Nada me Aflige - Made in Favela”, do Contra Bando de Teatro e “O Tesouro de Maria”, do grupo Operários da Arte.

O prefeito Juninho Bernardes esteve presente na cerimônia de encerramento e expressou o orgulho de coroar a reabertura da Aldeia com um evento tão simbólico como o Festival da Fetaerj, presente na memória de tantos patienses. “Trabalhamos intensamente, junto à Funarte, para devolver à população esse patrimônio histórico e cultural inestimável que é a Aldeia de Arcozelo, então, celebrar a sua reinauguração com este evento é emocionante e extremamente gratificante. Quero parabenizar os vencedores e, claro, todos os envolvidos na realização de mais uma edição de sucesso. Paty estará sempre de portas abertas para vocês!”, declarou o gestor.

Mas não foram só os artistas e profissionais do ofício que receberam prêmios naquela noite. O prefeito Juninho foi agraciado com o Prêmio Especial da Diretoria pelos serviços prestados à Cultura, no mérito da revitalização da Aldeia, “o que possibilitou a reabertura do espaço para o público, para os artistas, e a volta do Festival da Fetaerj”, pontuou o presidente do órgão, Pablo Rodrigues.

Vale lembrar que a Aldeia de Arcozelo, em breve, será também um complexo educacional, abrigando a Escola Municipal Margaret Cecília Teixeira. Somando a construção da nova unidade de ensino à restauração da área cultural da Aldeia, a Prefeitura investiu mais de R$ 7 milhões em recursos próprios em todo processo de revitalização do espaço.

Festival da Fetaerj e Aldeia de Arcozelo

Esta é a segunda vez que o festival carrega a missão de “reabrir” a Aldeia após um período interditada; a última vez foi há exatos dez anos. Pablo Rodrigues falou sobre a emoção deste último retorno: “Voltar para a Aldeia de Arcozelo foi algo mágico. Até mesmo grupos que já passaram pela história da Fetaerj e por algum motivo se afastaram, retornaram esse ano para viver todas essas sensações com a gente novamente.”

Paty é a cidade que mais sediou o festival – 17 vezes, contando com esta última edição –, o que fez com que o evento marcasse a vida de muitos moradores e artistas da cidade. “As marcas que deixamos nas memórias da população são muito perceptíveis, pois construímos essa relação carinhosa ao longo de muitos anos. E a existência da Aldeia é o fator primordial para isso ser possível. Mas esse não é um espaço só da Fetaerj; a Aldeia está apta para receber grupos culturais de todo o estado, de todo o Brasil e até de fora, como Paschoal Carlos Magno sempre fez nos tempos do Teatro do Estudante. Não é um patrimônio somente de Paty, mas do Brasil inteiro”, enfatizou o dirigente.