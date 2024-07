Circuito Rural foi realizado em Avelar - Divulgação

Publicado 30/07/2024 17:03 | Atualizado 30/07/2024 17:19

Entre os dias 22 e 24 de julho, o Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig, em Avelar, recebeu o Circuito Rural, programa itinerante do Sebrae Rio de apoio, ensino e extensão rural, que proporcionou uma capacitação importante para vinte e cinco produtores patienses: o curso de queijos artesanais.

Realizado em parceria com a Prefeitura de Paty, o curso faz parte do Projeto Queijos Especiais, que busca promover o desenvolvimento e a valorização dos queijos artesanais na região e apoiar os pequenos produtores na melhoria da qualidade e na diversificação de seus produtos, visando aumentar a competitividade no mercado e fortalecer a economia local.

Ao longo dos três dias de curso os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre o processo de fabricação dos queijos artesanais e dos queijos finos, como queijo reino, queijos de mofo azul e de mofo branco, além de receber orientações sobre embalagem e rotulagem, legislação vigente e manipulação.

Segundo Jorge Pinho, coordenador regional do Sebrae, “o apoio faz parte da estratégia de fortalecimento do agro na região, não só na produção rural, mas também no desenvolvimento de experiências que agreguem valor e fortaleçam a região como um destino de turismo rural relevante no mercado.”

Os queijos produzidos pelos participantes durante o curso passam agora por um processo de maturação – que levará entre 30 e 50 dias. Após esse tempo, a Secretaria de Agricultura reunirá os produtores e a equipe do Sebrae para cortar os queijos e degustá-los.

Impulsionando a produção de leite e queijos no município

No último domingo, 28, alguns participantes do curso de produção de queijos em Paty foram a Belmiro Braga (MG) conhecer o processo de fabricação do queijo parmesão de 50kg e participar do 1º Festival de Queijo do município mineiro. De acordo com a responsável pelo setor de desenvolvimento de projetos agropecuários da Secretaria de Agricultura, Zelina Curitiba de Paula, “a visita ampliou ainda mais o leque de possibilidades dos produtores, agregou mais conhecimentos técnicos e proporcionou ótimas trocas de experiências.”

O apoio à produção rural é uma das marcas da gestão Juninho Bernardes, que, ao longo dos anos, já implementou diversas iniciativas em prol da valorização do campo e do fortalecimento da produção de queijos no município. Dentre elas, a contratação de veterinários exclusivos para oferecer orientação e suporte aos produtores de leite e queijo, a assistência técnica para o gerenciamento da produção leiteira, em parceria com o SENAR e o Sebrae, além da aprovação de uma lei municipal para serviço de inspeção de produtos municipais, em colaboração com o Sebrae e a Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, facilitando a regularização dos produtores locais. “Ao fortalecer nossos produtores e a agroindústria local, estamos, automaticamente, impulsionando a economia de Paty”, afirma o prefeito.