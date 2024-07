O secretário da pasta, David de Mello, diz que o resultado alcançado por Paty reflete uma série de esforços em prol da educação pública de qualidade - Divulgação

Publicado 23/07/2024 12:46

A educação pública de Paty comemora mais uma significativa conquista ao alcançar o 1º lugar da região centro-sul fluminense e 9º lugar do estado no ranking do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, com 66,5%. Instituído em 2023, o programa tem como objetivo implementar políticas, programas e ações para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental.

O Indicador Criança Alfabetizada, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é calculado com base nos resultados das avaliações da alfabetização conduzidas pelos sistemas estaduais em organização complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A avaliação sobre a Língua Portuguesa analisou se os estudantes leem palavras, frases e textos curtos; localizam informações explícitas em textos curtos (até seis linhas); inferem informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades. Já em Matemática, o objetivo foi verificar se os alunos estão muito distantes de alcançarem as habilidades matemáticas dessa etapa educacional.

Os resultados divulgados este ano, com base nas avaliações realizadas em 2023, revelaram que, no Brasil, 56% das crianças matriculadas no 2º ano do fundamental estão dentro do padrão nacional de alfabetização, determinado pela pesquisa Alfabetiza Brasil – que estabeleceu metas anuais para atingir a alfabetização de todas as crianças até 2030. Em Paty, a meta é chegar a 70% ainda em 2024 e 80% até 2030.

Trabalho e investimentos que resultam em excelência

O secretário da pasta, David de Mello, diz que o resultado alcançado por Paty reflete uma série de esforços em prol da educação pública de qualidade. “Esse reconhecimento a nível estadual e regional é resultado de uma união de fatores, a começar por um fantástico trabalho em equipe, principalmente daqueles que estão na linha de frente: os professores. Em seguida, destacamos os investimentos em infraestrutura, valorização do corpo educacional, capacitação da equipe, e, especialmente, a visão diferenciada da gestão do prefeito Juninho Bernardes a favor de uma educação de qualidade para todos. Não posso deixar de mencionar também o empenho do trio gestor escolar, focado nos resultados”, declarou Mello. Complementando o trabalho do trio gestor escolar – formado pela Direção Geral, Direção Pedagógica e Orientação –, o secretário destaca também a Coordenação Pedagógica como “mola mestre no processo”.

Educação traz medalha para Paty

Os investimentos que o município tem feito na educação vêm gerando frutos concretos. Além do bom posicionamento em índices, Paty se orgulha da expressiva conquista de um de seus estudantes na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2023). Guilherme V. J. C. Reis, aluno da Escola Municipal José Eulálio de Andrade, em Avelar, garantiu o 3º lugar regional na prova, sendo convidado a receber sua medalha de bronze na Cerimônia Regional de Premiação, na Cidade das Artes (RJ), em setembro.