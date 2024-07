Inscrições terminam no próximo dia 16 - Divulgação

Publicado 10/07/2024 13:58



A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Paty do Alferes anunciou a abertura do edital para a Lei Aldir Blanc 2 , um marco para o apoio e fortalecimento do setor cultural no país. Podem se inscrever trabalhadores da cultura enquadrados como pessoas físicas ou jurídicas, com atuação comprovada na área cultural e residentes da cidade.



Em Paty, a Lei Aldir Blanc 2 destinará recursos significativos para 40 projetos culturais. Aos interessados, as inscrições devem ser feitas mediante preenchimento de um formulário on-line , seguida da entrega dos documentos necessários para cada categoria de agente cultural na Secretaria de Cultura, localizada no Centro Cultural Maestro José Figueira (Praça Manoel Congo, s/n – Centro). Todos os documentos estão disponíveis no site da Prefeitura de Paty

“Com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) nós temos uma oportunidade histórica para realizar e apoiar financeiramente projetos e programas culturais, não só pontualmente, mas regularmente, graças a um repasse anual da União. Podemos dizer que ela veio fortalecer significativamente a produção artística nacional, bem como possibilitar mais investimentos nas nossas políticas culturais locais”, declarou a secretária de Cultura e Economia Criativa, Dolores Lustosa.



Lei Aldir Blanc e Lei Aldir Blanc 2

A Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017, de junho de 2020) foi concebida com o objetivo de mitigar os impactos da pandemia e fomentar a produção artística e cultural brasileira, bem como garantir a proteção do setor cultural naquele contexto. Já a Lei Aldir Blanc 2 (Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022), diferente da antecessora, que tinha caráter emergencial, tem uma proposta mais construtiva, visando estabelecer uma atuação do incentivo cultural a médio prazo para o município.



Se você é artista, gestor cultural, produtor ou qualquer pessoa envolvida na criação e difusão da cultura, aproveite a oportunidade para colocar seu projeto em prática e contribuir para a vitalidade cultural do município. Acesse o site da Prefeitura de Paty para mais informações ou entre em contato com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa pelo número (24) 98167-0088.