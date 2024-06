Escola Municipal Laudelina Bernardes recebeu o programa na última quarta (19) - Divulgação

21/06/2024

Entre os dias 19 e 21 de junho, três escolas da rede pública municipal de Paty do Alferes recebem o programa Educativo Itinerante Monet, uma iniciativa apoiada pela Iguá Rio que leva a arte do mestre do impressionismo a crianças e adolescentes por meio de óculos de realidade virtual.

A primeira unidade a receber a experiência foi a Escola Municipal Laudelina Bernardes, no Centro, seguida pela Escola Municipal Sidney de Mello, no Goiabal, e a Escola Municipal Pedro Nogueira, em Pedras Ruivas. Ao todo, mais de 2.500 estudantes de escolas localizadas na área de atuação da Iguá Rio – Paty do Alferes, Miguel Pereira e mais 18 bairros na região Barra da Tijuca e Jacarepaguá – são atendidas pelo projeto.

“A Iguá tem entre seus compromissos contribuir para o desenvolvimento social dos territórios onde atua. Por meio do Educativo Monet, tornamos a arte acessível para alunos e professores da rede pública, promovendo a reflexão e a mudança comportamental para o uso consciente da água”, explica Zilma Ferreira, gerente de responsabilidade social da Iguá Saneamento.

O programa proporciona uma experiência imersiva que dá acesso às obras do mestre do impressionismo Claude Monet em sua relação com a água. A curadoria proporciona aos estudantes uma viagem pelas cores, luz e mundo do artista, já que sequências de animação digital em 2D e 3D dão movimento às suas obras-primas.

Vale destacar que o programa oferece, ainda, atividades de conscientização ambiental que podem ser replicadas por educadores e estudantes como extensão da vivência com o digital. O secretário de Educação Davi Mello elogiou a iniciativa, reforçando a importância da arte no processo educativo. "A arte precisa ser inserida na educação desde as idades iniciais, pois estimula a criatividade, auxilia no processo cognitivo, trabalha a coordenação motora, entre tantos outros benefícios. Este programa, em especial, encurta a distância entre as crianças e a arte francesa, ao mesmo tempo em que incentiva a consciência sobre o uso da água. Estamos felizes que nossos estudantes puderam ter essa experiência", declarou.