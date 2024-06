"O obra do teatro já está na fase de finalização e será uma alegria imensa coroar esse trabalho com a volta do Festival da Fetaerj", disse o prefeito Juninho Bernardes - Divulgação

"O obra do teatro já está na fase de finalização e será uma alegria imensa coroar esse trabalho com a volta do Festival da Fetaerj", disse o prefeito Juninho BernardesDivulgação

Publicado 10/06/2024 14:28

Os amantes de arte e cultura de Paty do Alferes têm um belo motivo para comemorar. Após um período de revitalização intensa, o teatro da Aldeia de Arcozelo – o emblemático complexo cultural de Paty do Alferes – já tem data para voltar às atividades.



O 47º Festival de Teatro da Fetaerj - Troféu Paschoalino 2024 será novamente realizado em Paty entre os dias 26 de julho e 04 de agosto, sendo o responsável pela reabertura do Teatro Renato Vianna, como comunicado pelo prefeito Juninho Bernardes, junto ao presidente da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj), Pablo Rodrigues.



A Aldeia de Arcozelo leva a marca de ter sido construída pelo dramaturgo, escritor e embaixador Paschoal Calos Magno, que ergueu o complexo da Aldeia, onde funcionou a Fazenda Freguesia, de onde os escravizados Manoel Congo e Marianna Crioula partiram e lideraram a maior fuga de escravizados da região Sudeste do Brasil. Após um período de revitalização intensa, o teatro já tem data para voltar às atividades.

47º Festival de Teatro da FETAERJ



O Festival da FETAERJ tem uma relação especial com Paty do Alferes, especificamente com a Aldeia de Arcozelo: de 47 edições, 14 foram realizadas no local. A volta ao revitalizado palco da Aldeia acontece dez anos após o seu fechamento. “O obra do teatro já está na fase de finalização e será uma alegria imensa coroar esse trabalho com a volta do Festival da FETAERJ, esse evento fantástico que está na memória afetiva dos patienses, sejam artistas ou não”, declarou o prefeito.



O presidente da instituição, Pablo Rodrigues, falou sobre o diferencial de produzir o Festival na Aldeia. “Já produzi mais de 40 festivais em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, mas fazer aqui, na Aldeia, é diferente de tudo. Temos teatro, anfiteatro, alojamento, refeitório, tudo no mesmo lugar. Em termos logísticos, é perfeito. No âmbito afetivo, estamos levando o legado de Paschoal Carlos Magno, o legado da FETAERJ, à frente. Isso me emociona e revigora”.



Paty do Alferes respira artes cênicas durante o período em que o Festival acontece. As inscrições para quem deseja se apresentar são gratuitas e serão feitas exclusivamente através de formulário online disponível no site da Fetaerj (www.fetaerj.com) até o dia 5 de julho. Para a inscrição, é necessário que sejam coletivos artísticos do Rio de Janeiro, filiados à Fetaerj. A filiação pode ser feita no momento da inscrição.

As inscrições são abertas a espetáculos teatrais de rua, espaço fechados, de bonecos, adulto e infantil, independentemente de gênero, classificação, categoria etc. As apresentações acontecerão em estruturas próprias na Aldeia de Arcozelo. Serão selecionados até 14 espetáculos teatrais que se apresentarão gratuitamente ao público nos dias do festival.



A nova Aldeia de Arcozelo

Doada ao ator, poeta e teatrólogo Paschoal Carlos Magno em 1965, a Aldeia de Arcozelo é tida como o maior complexo cultural da América Latina. Em pouco tempo, no entanto, o local será também reconhecido pela educação. Os investimentos na revitalização, que já passam de R$ 7 milhões, possibilitaram a construção de uma escola moderna e espaçosa, que, em breve, abrirá as portas a estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que vão respirar esse importante ar de cultura.

Na ala cultural da Aldeia, será inaugurado, ainda, o Museu Manoel Congo Marianna Crioula, espaço que possibilitará ao público conhecer mais sobre estes dois personagens de luta que marcaram seus nomes na história de Paty, do Rio e do Brasil.