A ttécnica de enfermagem Ana Clara Rangel, de 21 anos, foi eleita a Rainha da Festa do Tomate 2024 - Divulgação

Ontem (29), com entrada franca, a segunda semana da 34ª edição da renomada Festa do Tomate em Paty do Alferes começou com a escolha de sua Rainha. A técnica de enfermagem Ana Clara Rangel, de 21 anos, moradora do bairro Maravilha, foi eleita para representar a edição deste ano. Logo em seguida, o público curtiu o show do grupo Efikácia no Palco FM O Dia. Na sequência, no palco principal, foi a vez do pagodeiro Dilsinho animar os presentes.



Nesta quinta (30), o público vai poder se emocionar com muito louvor e adoração na noite gospel. O Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig, em Avelar, vai receber o Pastor Eloi e a cantora Valesca Mayssa, a partir das 19h30, também com entrada gratuita.

A programação continua neste final de semana repleta de atrações emocionantes, com os shows de artistas renomados como Ana Castela, Jorge & Mateus e Sorriso Maroto. Além dos shows, são realizados concursos culinários, de gado leiteiro, de qualidade e exposição agrícola. O evento também conta com parque de diversões, praça de alimentação com opções variadas, feira de variedades e artesanato e a fazendinha - um dos espaços mais visitados.

O evento é uma realização da Prefeitura de Paty do Alferes e tem apoio institucional do Governo do RJ pela Secretaria Estadual de Turismo e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, da Light, Funarj, Iguá e é uma produção da Vivere Entretenimento