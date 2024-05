Prefeito Juninho com a campeã Regina - Divulgação

Publicado 29/05/2024 15:26

Nem só de grandes apresentações musicais é feita a Festa do Tomate. Os tradicionais concursos são um ponto forte da festa, que se destaca pela valorização da cultura, da gastronomia e da agricultura local. Ano após ano, os diversos concursos são responsáveis por movimentar as tardes no Parque de Exposições Amaury Pullig, em Avelar.

No primeiro final de semana da Festa (dias 25 e 26) foram realizados os concursos de Culinária Tradicional do Tomate, em que cozinheiros profissionais e amadores deveriam entregar um prato cujo protagonista do sabor fosse o tomate, e o de Qualidade do Tomate e Exposição Agrícola, que avaliaria a qualidade não apenas daquele alimento, mas de outros produzidos no município.

Culinária Regional do Tomate

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com o renomado chef Fred Tibau, o concurso culinário contou com a participação de onze cozinheiros, que podiam entregar um prato salgado ou doce. Para a avaliação, os três jurados levaram em conta a criatividade, a apresentação e, claro, se o sabor do tomate estava ressaltado.

O grande campeão deste ano foi o prato “Coração de Paty”, um bolo de tomate grape em formato de coração e cobertura de geleia de tomate grape, criado por Regina Monteiro Gonçalves. Além do troféu, a participante levou para casa R$ 1.100. Todos os seis primeiros colocados receberam premiação em dinheiro; a lista com os pratos vencedores está disponível no site da Prefeitura.

O prefeito Juninho Bernardes participou da premiação entregando os cheques aos vencedores, ao lado da Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, que se encantou com a iniciativa.

Concurso de Qualidade do Tomate e Exposição Agrícola

Realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio), o concurso de Qualidade do Tomate e Exposição Agrícola celebra a excelência da produção rural do município, oferecendo premiação em dinheiro aos ganhadores.

Na categoria de Qualidade do Tomate, subdividida em “Italiano”, “Mini Tomate” e “Caqui”, os vencedores foram, respectivamente, Sebastião Hudson Filho (bairro Granja Califórnia), Natalia Carius Mello da Rocha (Coqueiros) e Jair da Silva Borges Neto (Sertão do Calixto). Todos os premiados podem ser conhecidos no site da Prefeitura de Paty.

Prestigiando o concurso, o prefeito Juninho Bernardes falou sobre a importância da produção rural para a economia da cidade. “A engrenagem da agricultura faz a nossa economia girar. O campo não só é responsável por sustentar a cidade, provendo alimentos de qualidade e saudáveis, mas também por gerar um capital que circula no município e beneficia outros tantos negócios”, afirmou.

Na ocasião, Renato Farnesi, o supervisor local da EMATER, em nome da empresa, fez uma homenagem ao prefeito e à Câmara de Vereadores por todo trabalho prestado em prol do produtor rural, como a criação da Feira Agroecológica, compras de equipamentos e apoio técnico. Além dessa homenagem, foi feito um minuto de silêncio pela perda do querido produtor rural Castorino Luiz Teixeira naquela semana, relembrado com carinho pelos presentes.

Domingo de chuva e fortes emoções

Fortes chuvas fizeram a organização do evento cancelar o restante da programação do domingo, como o concurso da Rainha da Festa do Tomate e o show do cantor Dilsinho – adiados para a próxima quarta-feira, 29, com entrada gratuita.



Ainda durante o concurso agrícola, o prefeito Juninho fez uma analogia da chuva com as lágrimas da população derramadas pela partida precoce do vereador e pecuarista Juliano Melo, morto no último dia 23, aos 35 anos. “Paty chora com essa perda inestimável e todos nós clamamos às autoridades por justiça!”, declarou, emocionado.