Núcleo é o primeiro do tipo no Brasil em uma Secretaria Municipal de EducaçãoDivulgação

Publicado 21/05/2024 14:13

No último dia 14, foi inaugurado em Paty do Alferes o Núcleo de Estudo Afro-brasileiro e Indígena Manoel Congo (NEABI), o 1º do Brasil dentro de uma secretaria municipal de Educação. Transformado em lei pelo prefeito Juninho Bernardes, o Núcleo tem como objetivo promover a produção de conhecimento, a troca de experiências e o desenvolvimento de projetos que fomentem a educação antirracista e decolonial.

O espaço é coordenado pela professora da rede pública de Paty e especialista em Direitos Humanos Rosilene Stumbo, que também está à frente da Coordenação de Educação para as Relações Étnico-Raciais, ao qual o núcleo é vinculado.



O secretário de Educação David Mello esteve presente no lançamento, ressaltando a importância da institucionalização de políticas como o NEABI. “Mais que uma política de governo, o NEABI é uma política de Estado – e este é um passo muito importante para a Secretaria e o Município, pois significa que não pode ser facilmente desfeito. A lei garante que iniciativas como esta se fortaleçam, independente da gestão, e possam fazer a diferença na vida de tantos alunos e profissionais da Educação”, afirmou.



O Núcleo ganhou o nome “Manoel Congo” em homenagem à memória do líder da maior insurreição de escravizados da história do Rio de Janeiro, iniciada em Paty do Alferes. “Paty precisa sair da sombra, recuperar sua história, trazer Manoel Congo como referência. Além dos descendentes de pessoas que foram escravizadas, temos registro do povo puri em Paty, mas onde estão seus remanescentes? Nós precisamos, através da educação, munir as pessoas de conhecimento para que ganhem consciência sobre quem são e de suas raízes e sintam orgulho”, declarou Rosilene.



Iniciativas como a Coordenação e o NEABI só foram concretizadas, segundo a professora, pelo apoio da atual gestão municipal, que “entende o valor da educação e a urgência de discutir questões étnico-raciais para a transformação da sociedade”.



Parceria NEABI x Estácio

Em uma parceria público-privada, o NEABI assinou um termo nos moldes de um convênio com a faculdade Estácio de Sá, que irá direcionar os estudantes de licenciatura que pesquisem raça e etnia para estágios nas escolas públicas municipais, visando a garantia de bons ambientes de aprendizados para os licenciandos e novas experiências no ensino dos alunos do ensino fundamental.