Sessão marcou início da parceriaDivulgação

Publicado 20/05/2024 16:39

Na semana passada, o projeto Cineclube do Alferes realizou uma sessão especial destinada aos idosos e funcionários do SASE (Projeto de Assistência a Idosos) localizado em Paty do Alferes. Este evento, marcado por emoção e diversão, marcou o início de uma parceria enriquecedora.



O filme escolhido para a ocasião, com o apoio fundamental da assistente social do SASE, foi "UP Altas Aventuras", uma encantadora animação da Disney que narra as aventuras de um senhor aposentado e um jovem escoteiro. A escolha deste filme não apenas proporcionou momentos de entretenimento, mas também possibilitou reflexões sobre amizade, aventura e a passagem do tempo.

O projeto optou por realizar a exibição do filme diretamente nas instalações do SASE, garantindo assim que todos os idosos, residentes do local, pudessem desfrutar desta atividade recreativa de forma acessível e confortável.



Daniel Cavalcanti, diretor do SASE, expressou sua gratidão e entusiasmo em relação a esta iniciativa. Ele ressaltou. "A parceria firmada entre o Cine Clube do Alferes e a Associação Amor e Vida - Projeto de Assistência a Idosos de Paty do Alferes chegou em ótima hora. Entendo que a sessão de cinema proporciona diversos ganhos em termos de resgate de memórias, capacidade de lembrar e contar histórias, de desenvolvimento de linguagem, de interação coletiva e da pessoa idosa se sentir valorizada e especial perante o grupo, se sentir importante e querida por seus companheiros de acolhimento institucional”, ressaltou. Para aqueles que desejam contribuir com o trabalho do Cineclube ou oferecer apoio ao SASE, podem entrar em contato por meio das mídias sociais: @amorevidapatydoalferes e @cineclubdoalferes.



Sobre o Cineclube do Alferes:

O Cineclube do Alferes é composto por indivíduos apaixonados por cinema, que há um ano decidiram criar este projeto no município de Paty. Inspirados pela rica história dos cineclubes no Brasil, decidiram promover um espaço cultural democrático e educativo em sua comunidade.

Os cineclubes têm uma longa tradição no Brasil, remontando a 1928 com a fundação do Chaplin Club no Rio de Janeiro. Desde então, têm desempenhado um papel fundamental na promoção do cinema como forma de entretenimento e reflexão sobre questões sociais e culturais. O Cineclube do Alferes é um membro ativo do CNC (Conselho Nacional de Cineclubes), uma entidade que busca o desenvolvimento de políticas públicas para o audiovisual e a expansão da ação cineclubista.

Através das exibições de filmes, o Cineclube do Alferes busca não apenas formar um público apreciador de cinema, mas também estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e promover debates construtivos em sua comunidade.



“Esta sessão especial para os idosos e funcionários do SASE é apenas o começo de uma jornada emocionante e enriquecedora, e esperamos continuar trazendo momentos de diversão e reflexão para todos os envolvidos”, declarou Rafael Simão, idealizador do Cineclube do Alferes.