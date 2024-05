Publicado 14/05/2024 17:44

Diante do período de grande dificuldade que o Rio Grande do Sul está enfrentando devido às fortes chuvas e inundações, o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, lançou uma campanha de arrecadação de doações com o apoio da empresa Vivere, responsável pela produção da Festa do Tomate, na qual as pessoas que optaram pela meia-entrada social, devem, obrigatoriamente, levar 1 kg de alimento não perecível. Serão aceitos: arroz, feijão, óleo, macarrão e leite em pó.

Por meio desta iniciativa, espera-se arrecadar mais de 80 toneladas de alimentos que serão prontamente enviados ao Rio Grande do Sul assim que o evento terminar. “Quem puder contribuir com mais, também iremos receber água, agasalhos, cobertores, roupas de adulto e criança, e também brinquedos. Seja com o que for, todos nós podemos fazer um pouco para aliviar o sofrimento do povo gaúcho”, declarou Juninho.

A Vivere e o prefeito reforçam que, neste ano, a entrada social com o quilo de alimento será obrigatória. Nos anos anteriores, as doações coletadas eram doadas a instituições locais, mas, nesta edição, serão extraordinariamente destinadas aos atingidos pelas enchentes. Os ingressos para a Festa do Tomate 2024 estão disponíveis na plataforma Ingresse.