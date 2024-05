Inauguração aconteceu na sexta (10) - Divulgação

Publicado 13/05/2024 16:53

Foi inauguradom na última sexta-feira, 10, com a presença do prefeito Juninho Bernardes, dos vereadores Rômulo Rosa, Edinho da Dengue, Denilson Nogueira, Macarrão, Zaninho, Juliano Melo, Heliomar do Gás, de representantes do governo, secretários municipais e da comunidade, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa pastor Odilon Rodrigues, que tem como objetivo promover uma melhor qualidade de vida à pessoa idosa e incentivar a sua socialização. O espaço leva o nome de um importante agente religioso da cidade, falecido em 2003.



O Pastor Odilon, cidadão patiense, evangélico, dedicou sua vida a causas nobres, principalmente daqueles menos favorecidos, independentemente de suas crenças, de filiação partidária ou de qualquer outra condição.

Para a realização do projeto, foram investidos mais de R$ 750.000 em uma estrutura ampla de 263,30m², com três salas de atividades, salão com um palco, vestiário, três banheiros - sendo um com acessibilidade -, cozinha e sala administrativa.

O prefeito Juninho celebra a inauguração da obra, que, segundo levantamento realizado durante a campanha, foi amplamente solicitada pelos moradores. “Este é um projeto muito estimado por nós. Com o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, esta população que tanto já contribuiu para o município poderá desfrutar de um espaço super completo para se divertir, cuidar da saúde e socializar. Uma iniciativa como esta impacta não só a vida do indivíduo ao qual se destina, como também de todo o seu núcleo familiar. Estamos muito felizes em tornar esse projeto realidade!”



Atividades para os mais de 60

Localizado ao lado da Casa do Artesão, no bairro Arcozelo, o espaço oferecerá amplo leque de atividades para a terceira idade, os mais de 60, como aulas de mobilidade física, oficinas culturais, de memória, artesanato, horta, reciclagem, além do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. As oficinas são gratuitas e os interessados podem procurar o local de segunda a sexta, das 8h às 17h, para se inscrever.

“Serão oferecidas atividades com benefícios que ultrapassam a saúde física: fazem bem à mente, estimulam a socialização, contribuem para o sentimento de ocupação e valor de utilidade, e, não menos importante, torna-os participantes da cidadania pública”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social Direitos Humanos e Habitação, Jeanne Bernardes.



Secretário de Governo

O secretário de Governo, Rafael Dentista, ressaltou em sua fala que esta é uma conquista de uma gestão que cuida das pessoas. “Um governo que se preocupou desde o início em trazer dignidade e bem-estar as pessoas com a construção de creches, escolas, unidades de saúde, hospital, sempre se preocupou com o cuidado integral, desde a gestante até o idoso. Tenho uma palavra no meu coração, de Provérbios 3: 27, ‘não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo’, este é um governo que sempre procurou fazer o bem, por isso tenho orgulho de fazer parte dele. Que as pessoas possam se aproveitar deste espaço”, concluiu.