Catálogo está disponível gratuitamenteDivulgação

Publicado 30/04/2024 12:28 | Atualizado 30/04/2024 17:05

A Prefeitura de Paty, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dá um passo inovador na valorização de sua rica tradição artesanal com o lançamento da primeira edição virtual do Catálogo de Artesanato de Paty. Este catálogo é um marco significativo na promoção e preservação do patrimônio artesanal local.



O artesanato patiense, caracterizado pela diversidade de técnicas e pela riqueza de suas histórias, representa um importante pilar nas esferas econômica, turística e cultural do município. Cada peça carrega consigo não apenas habilidade técnica, mas também saberes e fazeres populares, enriquecendo o setor cultural da região.



A Secretária de Cultura e Economia Criativa, Dolores Lustosa, destacou a importância do catálogo para a economia local: “O lançamento deste catálogo virtual é uma declaração do compromisso da administração municipal em fortalecer o setor criativo local. Por meio de políticas públicas estruturadas, capacitivas e promocionais, busca-se não apenas dar visibilidade às obras dos talentosos artesãos de Paty, mas também proporcionar condições de acesso e reconhecimento a esses agentes culturais”, ressaltou Dolores.



O objetivo principal deste projeto é destacar, de maneira virtual, as peças únicas e singulares do artesanato de Paty. Enfatizando a importância desses artesãos não apenas para a cultura local, mas também para a economia criativa, o empreendedorismo social e o turismo da região. Este catálogo digital celebra o talento e a criatividade dos artesãos de Paty.



O catálogo conta com artigos de flor de palha, pano de prato, bolsas e chapéu de crochê, luminárias e outras peças únicas. Os interessados podem acessar o catálogo no site da prefeitura de Paty ( https://patydoalferes.rj.gov.br/ ) e encontrar o que mais combina com o seu estilo. Para quem deseja ver pessoalmente, os itens estarão expostos na Festa do Tomate 2024, no Galpão de Artesanato.