Quadra fica localizada no coração de Avelar - Divulgação

Quadra fica localizada no coração de AvelarDivulgação

Publicado 17/04/2024 14:29

O prefeito Juninho entregou mais uma reforma para a prática esportiva em Paty do Alferes. Desta vez, a quadra de grama sintética de Avelar foi entregue à população. Após a retirada da antiga grama, a população do Segundo Distrito pode contar com um campo novinho em folha, pronto para receber os jogadores e oferecer uma experiência esportiva de alta qualidade, mesmo porque Avelar tem uma forte tradição no futebol.



Localizada no coração de Avelar, a quadra é um espaço fundamental para a prática de esportes e lazer da comunidade. A nova grama sintética foi cuidadosamente instalada para garantir um jogo seguro. Com materiais de última geração, o campo oferece uma superfície resistente e durável, capaz de suportar várias modalidades esportivas, como futebol, futsal e outras atividades recreativas.



O prefeito Juninho comentou sobre mais esta entrega e os investimentos que estão sendo feitos no esporte: “A conclusão bem-sucedida desta renovação é uma conquista para toda a comunidade de Avelar e fortalece nosso compromisso com o esporte e o bem-estar de nossos munícipes. Em nosso governo, conseguimos entregar a reforma e ampliação das quadras do Lameirão e Acampamento, construímos o complexo esportivo na Granja, estamos reformando as quadras de Maravilha e Pedras Ruivas, estamos construindo um novo complexo em Arcozelo e duas quadras novas, uma na Capivara e outra em Vista Alegre. Além disso, ampliamos em 300% o número de nossos alunos nas escolinhas esportivas. Todo esse investimento é porque acredito na força transformadora do esporte, ele é um importante instrumento de promoção da saúde, bem-estar e convívio social”.