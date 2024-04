Paty se destacou nas duas modalidades - Divulgação

Publicado 15/04/2024 16:30

Paty do Alferes foi palco so Challenge de Voleibol e da Copa Sul Fluminense de Futsal, eventos esportivos que movimentaram a cidade no último dia 7. No voleibol, Paty mostrou força e determinação em quatro jogos emocionantes. Na categoria pré-mirim, a equipe começou atrás, mas conseguiu uma virada impressionante, vencendo Pinheiral por 2 sets a 1. Nas categorias mirim, infantil e infanto, Paty não encontrou muita dificuldade para garantir a vitória, vencendo todas as partidas por 2 sets a 0. A torcida compareceu em peso, apoiando os jogadores em cada lance, demonstrando seu apoio incansável até o último jogo.



Cada jogo teve uma atleta destaque, mostrando a qualidade individual das jogadoras de Paty. Na categoria pré-mirim, Bruna Lyra se destacou pela sua determinação e habilidade. No mirim, Laiz Jordão brilhou com sua técnica impecável. Já no infantil, Isabela Portugal mostrou todo o seu talento em quadra. E no infanto, Antonella Pacheco foi essencial para a vitória da equipe.



Nos jogos de futsal, a garotada de Paty do Alferes também demonstrou um excelente desempenho, mostrando muita habilidade e determinação em cada lance. Apesar de alguns resultados desfavoráveis, os jogadores deram o seu melhor em quadra. Destaque para o jogo do sub-11, que terminou empatado em 2 a 2 após uma partida emocionante.



Já na quarta-feira (10), foi a vez da categoria adulta brilhar no jogo pela terceira rodada na fase de grupos da Copa Rio Sul de Futsal. Paty começou perdendo, até conseguir empatar e, nos 30 segundos finais da partida, veio o gol da virada, de novo, pelo Gabriel Teixeira. Ontem (14), Paty disputou a quinta rodada com Paraty. A partida, realizada no Centro Esportivo Parque Mangueira, em Paraty, terminou em 4 a 4. Paty estará de folga nesta sexta rodada.

Paty é destaque no Challenge de Voleibol e na Copa Sul Fluminense de Futsal

Já na quarta-feira (10), foi a vez da categoria adulta brilhar no jogo pela terceira rodada na fase de grupos da Copa Rio Sul de Futsal. Paty começou perdendo, até conseguir empatar e, nos 30 segundos finais da partida, veio o gol da virada, de novo, pelo Gabriel Teixeira.