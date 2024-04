Hospital é muito aguardado pela população - Divulgação

Publicado 09/04/2024 13:59

As obras do Hospital Municipal de Paty do Alferes estão avançando. Na atual etapa, a alvenaria do térreo está praticamente finalizada, assim como os sistemas hidráulicos. No primeiro pavimento, as marcações para a alvenaria interna já estão em andamento e a cobertura das escadas e elevadores também começou. Cada avanço aproxima mais a inauguração deste importante empreendimento para a cidade.



Com 58 leitos e uma área total de 5.280 m² em um terreno espaçoso de 7.890 m², o hospital municipal será uma instituição de referência na região, garantindo atendimento de qualidade e acesso à saúde para todos os residentes de Paty. O prefeito Juninho expressou sua gratidão pelo progresso da obra, destacando-a como um passo significativo na realização deste sonho compartilhado pelos patienses: “É mais um passo que estamos dando para a realização deste sonho. A nossa obra continua avançando. Nossa equipe da Secretaria de Planejamento está acompanhando de perto, e, com muito trabalho e de dedicação, nosso povo vai ter seu próprio hospital. Agradeço o apoio que nossa Câmara Municipal tem dado para este projeto, o recurso estadual que conseguimos, graças aos esforços do ex-deputado estadual Eurico Júnior, do deputado Áureo Ribeiro e do governador Cláudio Castro, que têm investido no interior do nosso estado”.



O vice-prefeito Arlindo Dentista também comentou sobre o progresso da obra, observando o entusiasmo crescente na comunidade. “Este hospital não apenas se tornará uma referência em cuidados médicos, mas também será um símbolo do trabalho árduo e da colaboração entre a liderança e os cidadãos para o bem-estar de todos. As pessoas já estão vendo nossa obra e comentando sobre esta conquista em nossa cidade. Fico feliz por, junto com o prefeito Juninho, estarmos realizando este sonho de décadas, que vai cuidar da vida das pessoas", ressaltou Arlindo.



O hospital contará com uma variedade de serviços em seus dois andares, desde atendimento de urgência e emergência até unidades de internação, centro cirúrgico e laboratório de análises clínicas. Cada aspecto foi planejado meticulosamente para garantir que o Hospital Municipal de Paty seja um centro de excelência em saúde na região.