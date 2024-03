Prefeito Juninho visitou a obra no último dia 14 - Divulgação

Prefeito Juninho visitou a obra no último dia 14Divulgação

Publicado 21/03/2024 20:05

Paty continua a fortalecer seu compromisso com a educação. As ampliações e reformas têm acontecido tanto nos bairros quanto na zona rural, indistintamente. Desta vez, está trazendo melhorias para a comunidade rural do bairro Horizonte. Sob a liderança do prefeito Juninho, as obras de ampliação e reforma da 11ª unidade escolar já começaram.



O prefeito visitou as obras no último dia 14, acompanhado do assessor de governo, Rafael Dentista, do secretário de Planejamento, Gilvacir Draia, do secretário de educação, David Mello, do empreiteiro Antônio Carlos Ferreira e do líder comunitário Herley. A escola, que antes contava com apenas 258m² e três salas de aula, está passando por uma transformação significativa. Com a expansão, a unidade terá 454,50 m², com seis salas de aula, uma sala multiuso, além de espaços como secretaria com recepção, sala de professores e diretoria, cozinha, dispensa, área de serviço, banheiros e varanda. Essa iniciativa visa proporcionar mais conforto e qualidade de ensino para os alunos do bairro.



David Mello, secretário municipal de Educação, expressou sua gratidão ao prefeito Juninho por priorizar investimentos na infraestrutura educacional, inclusive nas áreas rurais. Ele destacou que essas melhorias garantem um ensino de qualidade, acompanhando o crescimento populacional de Paty. O prefeito Juninho enfatizou sua crença no poder transformador da educação: “Estou imensamente orgulhoso de contribuir para a história da educação em Paty. Eu tenho certeza de que a educação é a principal forma de transformarmos para melhor a nossa sociedade. Ela é essencial para gerarmos melhores oportunidades ao nosso povo, por isso, em nossa gestão, estamos comprometidos em ser uma das melhores redes de ensino público do país. Nos últimos anos, ampliamos em mais de 300% o número de vagas nas creches municipais e implementamos projetos pedagógicos inovadores, como o Mais Música, que oferece aulas gratuitas de música, e iniciativas de inclusão, como natação e equoterapia para crianças com necessidades especiais, além de promover o ensino de xadrez e o projeto agrofloresta. Investimos também na qualidade da merenda escolar, na aquisição de nova frota para o transporte de alunos, na contratação de profissionais qualificados e na melhoria pedagógica, com a implementação de trios gestores em cada escola, composto por orientador, coordenador e diretor pedagógico, visando aprimorar a qualidade do ensino".



A lista das 11 escolas já ampliadas e reformadas, bem como as cinco novas unidades em construção, demonstra o compromisso contínuo de Paty com a educação e o desenvolvimento da comunidade.



Lista das 11 escolas ampliadas e/ou reformadas:

01) Escola Municipal Leopoldo Pullig (Granja Califórnia)

02) Escola Municipal Deolinda da Fraga (Barro Branco)

03) Escola Municipal Laudelina Bernardes (Centro)

04) Escola Municipal Pedro Nogueira (Pedras Ruivas)

05) Escola Municipal Rio Pardo

06) Escola Municipal do Horizonte (em andamento)

07) Escola Municipal Nossa Senhor das Graças (Campo Verde)

08) Escola Municipal Gioconda Bernardes (Maravilha)

09) Creche Carmem R. Fagundes (Granja Califórnia)

10) Creche de Avelar (em andamento)

11) Creche de Arcozelo



Construção de 5 novas unidades:

1) Escola Municipal Vereador Sidney de Mello Freitas, antigo Lelé do Goiabal (inaugurada)

2) Escola Municipal da Aldeia de Arcozelo

3) Nova Escola Municipal da Granja

4) Escola Municipal de Vista Alegre

5) Creche do Grotão