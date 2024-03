Posse aconteceu na última quinta (14) - Divulgação

Posse aconteceu na última quinta (14)Divulgação

Publicado 20/03/2024 14:42

Na última quinta-feira (14), o prefeito Juninho Bernardes empossou 13 novos profissionais aprovados no último concurso, homologado em 2020 (dois Auxiliares de Serviços Gerais, quatro Professores A, um Professor B – Geografia, um Professor B – Língua Portuguesa, uma Merendeira, uma Técnica de Enfermagem B, um Médico Psiquiatra, um Fonoaudiólogo e uma Assistente Social.



Desde o começo da primeira gestão do prefeito Juninho e do vice Arlindo, em 2017, foram empossados mais de 650 concursados, transformando Paty um dos municípios que mais investem na renovação do quadro de funcionários e na melhoria continua dos serviços prestados à população. Na terceira posse do ano, acompanharam o prefeito, a secretária de Administração, Lindaura Nobre; o secretário de Educação, David Mello; a secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira; a secretária de Desenvolvimento Social, Jeanne Teixeira, e o assessor de governo, Rafael Dentista.



O prefeito Juninho, deu as boas-vindas aos servidores: “Eu fico feliz pelo o que temos conseguido fazer em Paty, nenhum município do nosso tamanho tem convocado tantos concursados. Estamos nos esforçando muito em diversos aspectos, para que possamos chamar mais servidores efetivos,poissabemos que este trabalho reflete diretamente na vida da população. Hoje tivemos o privilégio de chamar primeiro médico psiquiatra concursado do nosso município. O servidor é uma das prioridades do nosso governo, nós acreditamos que é ele quemfaz a roda girar, faz as coisas acontecerem, independente da função que exerce, para a nossa cidade avançar cada dia mais. Até o final do nosso governo vamos estar empenhados em continuar fazendo o melhor para nossos servidores e para a população patiense”.



O empossado no cargo de professor Valeriano de Oliveira agradeceu e parabenizou o prefeito Juninho pelas ações na área da educação: “A educação infantil de Paty, que é a realidade que eu conheço pela minha filha, não deve nada a educação privada de outros municípios. Vocês estão de parabéns e lhe agradeço, pois você, prefeito, chamou o número de concursados previstos e quando um governo prioriza uma área nós vemos os frutos. Eu estou aqui sendo convocado, passei na posição de mais de 100 de um concurso que era para 15 vagas. Então, eu só tenho a agradecer. O número de alunos ampliou e você realizou as reformas, as construções, as ampliações e isso requer recursos humanos. Quero agradecer por ter priorizado a educação e dar a oportunidade de emprego para tantas pessoas, que por ventura já tinham perdido a esperança de serem chamadas neste concurso. Muito obrigado e parabéns pela sua gestão”, ressaltou Valeriano.