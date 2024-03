Paty é destaque no evento até domingo (3) - Divulgação

Paty é destaque no evento até domingo (3)Divulgação

Publicado 01/03/2024 17:02

Até domingo (3), a Secretaria de Turismo de Paty do Alferes participa do projeto "Verão Tô no Rio", promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) no Posto 4 da Praia de Copacabana. O evento, que ocupa uma área de 300 metros quadrados, conta com mais de 25 cidades do interior do Rio.

O projeto funciona até o dia 31 de março, de terça-feira a domingo, com shows e outras atrações no segundo piso. O espaço está recebendo três municípios por semana para divulgar os seus encantos, sendo no total 48 atrações musicais gratuitas, divididos em quatro artistas por semana.



Juliana Massi, secretária de turismo, reforça a importância da presença do município no Tô no Rio: “Participar desse evento é ótimo para o turismo de Paty, vamos mostrar um pouco da nossa cidade nesses próximos dias e esperamos receber vários visitantes. Paty tem uma rica história e lugares lindos para explorar”. A Secretaria de Turismo levou para o evento produtos artesanais feitos na região, como cachaça, tomatinho e mel, além de folhetos contendo roteiros da região.



O "Verão Tô no Rio" tem o objetivo de fortalecer o turismo da capital e das demais regiões do estado. O projeto está em sua terceira edição e conta com um ambiente instagramável para os visitantes registrarem as melhores fotos e vídeos.