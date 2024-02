Inauguração aconteceu na última quarta (20) - Divulgação

Publicado 22/02/2024 19:15

Na quarta-feira (20), o prefeito Juninho Bernardes inaugurou a nova Escola Vereador Sidney de Mello Freitas (conhecido como antigo Lelé do Goiabal). A inauguração contou com a presença do vice-prefeito Arlindo Dentista, de secretários municipais, dos vereadores Rômulo Rosa, Zaninho, Edinho da Dengue, Dudu Mariotti, Juliano Mello, Heliomar, educadores, pais e alunos, além de representantes da sociedade civil.



A Escola Vereador Sidney de Mello Freitas é um símbolo do investimento contínuo na educação pública de qualidade. Com oito salas de aula modernas, sala dos professores, biblioteca, refeitório e quadra esportiva coberta, o novo prédio oferece um ambiente propício para o desenvolvimento integral dos mais de 300 estudantes, do 06º ao 09º ano.



O secretário de Educação, David Mello, enfatizou a importância da inauguração e o impacto positivo da escola para os residentes de Paty do Alferes: “Este local servirá como um espaço onde nossos alunos poderão crescer não apenas academicamente, mas também como indivíduos, preparando-se para enfrentar os desafios do mundo lá fora. A beleza e funcionalidade das instalações me fazem considerar até mesmo dar aulas aqui. Vamos juntos trabalhar para o melhor da educação patiense, focados na qualidade. Este ano, nossa mensagem é clara: 'Não reclame, não se explique, vá e faça o seu melhor'".



Durante seu discurso na cerimônia de inauguração, o prefeito Juninho Bernardes destacou o compromisso da administração municipal com a educação. Ele mencionou os destaques do município na área, incluindo a reforma e ampliação de 11 escolas, a construção de outras 04 unidades que serão entregues até o final do mandato, a expansão do número de vagas em creches, o investimento na qualidade da merenda escolar, em projetos pedagógicos e na coordenação pedagógica. Tudo isso visa proporcionar uma infraestrutura adequada e professores capacitados para garantir o sucesso educacional das crianças e adolescentes de Paty: “Só investe em educação quem acredita nela. Eu acredito na educação como a única forma de transformar vidas. Por isso, até o último dia do nosso mandato, estaremos dedicados a investir fortemente na educação, trabalhando incansavelmente para melhorar a vida das pessoas”.



Por fim, o prefeito enfatizou que a Escola Vereador Sidney de Mello Freitas representa mais um marco na história da educação de Paty do Alferes, reafirmando o compromisso com o futuro das crianças e jovens da cidade. Ele concluiu: “Estamos avançando rumo a uma educação pública de excelência para todos os nossos cidadãos, fazendo nossa Paty avançar cada vez mais”.