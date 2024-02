Visitação vai continuar ao longo do ano - Divulgação

Publicado 09/02/2024 11:32

Os agricultores de Paty do Alferes que fazem parte do programa de Agroturismo vão receber visitantes em suas propriedades para compartilhar seu modo de vida e seus recursos naturais, além de oferecer produtos e serviços de qualidade. As atividades agrícolas, artesanais e agroindustriais acontecerão nos dias 10, 11 e 13 de fevereiro (sábado, domingo e terça-feira), entre 8h e 16h. (Confira as propriedades participantes no final da matéria).



O Agroturismo é uma prioridade para a atual gestão, uma vez que a aliança entre turismo e agricultura familiar tem o potencial de fortalecer ainda mais esses setores. Além disso, a iniciativa gera renda ao agregar valor às atividades agrícolas, artesanais e agroindustriais, contribuindo para a preservação do patrimônio natural e cultural da região.



O programa funcionará durante o ano e os dias para visitação serão: sábados, domingos e feriados.

A iniciativa promete trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais, não apenas para a população local, mas para todos os visitantes que desfrutam dos produtos e atrativos da região.



**SÍTIO DAS GOIABAS

Tel: 24 99272—0588

Endereço: EST. VELHA GUARIBU, 1600 – Avelar

@sitiodasgoiabas1988

**HORTA DO CLEIDSON

Tel: 24 98143-6668

Endereço: EST. COQUEIROS-RIO PARDO,1695 – Coqueiros

**ALETHEIA SÍTIO AGROECOLÓGICO

Tel: 21 98869-0988

Endereço: Estrada do Batatal,nº 308 – Arcozelo

@sitioaletheia

**ORQUIDÁRIO BOA VISTA

Tel: 24 99815-3120

Endereço: Estrada da Maravilha – Boa Vista

@orquidarioboavista

**FÁBRICA DE ORQUÍDEAS

Tel: 2498117-4566

Endereço: Estrada da Maravilha, nº 1878 –Maravilha

@fabricadeorquideas

**MARY ORQUÍDEAS

Tel: 24 98125-9127

Endereço: Rua Arlindo José Lisboa, nº 1903 – Avelar

@maryorquideaspaty

**APIÁRIO DO CIÇO

Tel: 24 98116-6202

Endereço: Rua Júlio Cândido da Silva, nº98 – Granja Califórnia

@apiariodocico

**SITIO TRÊS PORTEIRAS

Tel: 21 97151-8467

Endereço: Estrada São Joaquim, nº 1630 – Bela Vista

@sitio3porteiras

**FAZENDA DO KALUNGA

Tel: 24 98155-4373

Endereço: Estrada Fazenda do Kalunga, 1700 – Vista Alegre

@fazendadokalunga

**SÍTIO DAS ESTRELAS

Tel: 24 98146-0224

Endereço: EST. HUMBERTO CANDIDO, 655, Arcozelo

**HORTA DO DEVANIL

Tel: (24)98139-5393

Endereço: Rua Antonio Rodrigues Craveiro, 21, Maravilha

**SÍTIO BOM JARDIM

Tel: 24 98125-4904

Endereço: Alameda. PATI UBÁ, 3002, Palmares

**SÍTIO SOL NASCENTE

Tel: 24 98149-5593

Endereço: RUA SILVIO DA SILVEIRA DUARTE, 88 – Jardim Nova Luz/Palmares