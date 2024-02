Segunda posse de 2024 foi realizada hoje (1º) - Divulgação

Segunda posse de 2024 foi realizada hoje (1º)Divulgação

Publicado 01/02/2024 17:50

Nesta quinta-feira (1º), a secretária de Administração Lindaura Nobre, representando o prefeito Juninho Bernardes, empossou nove novos profissionais aprovados no último concurso, homologado em 2020: um Artífice – Bombeiro Hidráulico, seis Professores A, um Professor B – Geografia e um Professor B – Educação Física.



"A gestão do prefeito Juninho tem dedicado todos os esforços para convocar o maior contingente possível de aprovados no concurso homologado em 2020, consolidando o quadro de servidores públicos. Parabéns aos recém-empossados. Nosso compromisso é valorizar o servidor público, proporcionando à comunidade de Paty um serviço de qualidade”, disse Lindaura. O secretário de Educação David Mello e o secretário de Governo Nilton Pimentel também acompanharam a segunda posse realizada neste ano.

Desde do começo da primeira gestão do prefeito Juninho e do vice Arlindo, em 2017, foram empossados mais de 600 concursados, transformando Paty um dos municípios que mais investem na renovação do quadro de funcionários e na melhoria continua dos serviços prestados à população.