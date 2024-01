Posse foi realizada na segunda-feira (15) - Divulgação

Publicado 17/01/2024 14:01

Na última segunda-feira (15), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, empossou dois novos profissionais aprovados no último concurso, homologado em 2020: uma fonoaudióloga e um motorista. Na primeira posse do ano, acompanharam o prefeito, o secretário de Educação, David Mello, a secretária de Administração, Lindaura Nobre, o secretário de Obras, Alexandre Lisboa, a secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira, e o vereador Denilson Nogueira.

O prefeito Juninho deu boas vindas aos servidores e destacou a importância do serviço público de qualidade. “A nossa administração tem feito todo o esforço para convocar o maior número possível de pessoas que passaram no concurso homologado em 2020, fortalecendo, assim, o funcionalismo público. Parabéns aos novos empossados, meu gabinete está aberto para receber sugestões. Nosso objetivo é, com muita responsabilidade, valorizar o servidor público e oferecer ao povo patiense um serviço de qualidade”, ressalta.

Desde o início da primeira gestão de Juninho e do vice Arlindo Dentista, em 2017, até agora, o número já passa de 600, tornando Paty um dos municípios que mais investem na renovação do quadro de funcionários e na melhoria contínua dos serviços prestados à população.