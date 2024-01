Diversos critérios foram avaliados para escolha dos premiados - Divulgação

Diversos critérios foram avaliados para escolha dos premiadosDivulgação

Publicado 02/01/2024 13:25

Tradição entre os eventos de fim de ano em Paty do Alferes, o concurso Natal Luz já tem o vencedor da edição de 2023, que contemplou estabelecimentos comerciais, industriais ou empresariais. A Mercearia Rio Pardo, localizada no bairro homônimo, levou o primeiro lugar e receberá a premiação de R$ 1.910,87. A segunda posição ficou com Pati Arts Festas, seguida por Athos Moda Masculina, Loja Faz de Conta e Zoza Bistrô Arte e Gastronomia. Estes quatro empreendimentos, também recebem premiação financeira.



Para chegar ao resultado final, o corpo de jurados avaliou, com notas de 0 a 10, os seguintes critérios: utilização de símbolos de Natal; criatividade; mensagem; beleza; originalidade e iluminação.

Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, o concurso de decoração natalina de Paty tem como objetivo celebrar a data e promover a integração dos munícipes às festividades, o turismo, a cultura e movimentar o comercial local.