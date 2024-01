Projeto está perto de pavimentar 80 vias - Divulgação

Publicado 08/01/2024 16:51

O projeto "Ação Asfalto", idealizado pelo prefeito Juninho Bernardes, atingiu um marco significativo, alcançando a pavimentação de 76 vias em todo o município. As mais recentes foram as duas ruas adjacentes ao Bosque Maravilha, que foram asfaltadas na última semana. Essa conquista se deve a um convênio que o prefeito conquistou junto ao Governo do Estado, que realizou serviços de infraestrutura abrangentes, como drenagem, base e sub-base em preparação para a aplicação do asfalto, fazendo com que ele dure por muitos e muitos anos, e o asfaltamento.



Alexandre Lisboa, secretário de Obras, parabenizou o prefeito Juninho pelo sucesso do projeto que está deixando uma marca na cidade. "O Ação Asfalto é, sem dúvida, o maior projeto de pavimentação na história de Paty, que já asfaltou 76 ruas em mais de 20 bairros do município. Estamos proporcionando uma melhor qualidade de vida, retirando as pessoas da poeira e da lama. Este é um passo crucial para o desenvolvimento do município. Parabéns ao prefeito Juninho e ao vice Arlindo por tornarem possível esse projeto tão especial em Paty", concluiu.



O prefeito Juninho expressou sua satisfação com mais essa conquista: "Estou muito feliz por estarmos fazendo história em Paty com mais esse asfalto. A capacidade de asfaltar tantas ruas e estradas se deve ao trabalho incansável de nossa equipe que realizou na maioria das ruas todo o processo de base, que vai desde a drenagem até a base, sub-base e a aplicação do asfalto, reduzindo os custos em 50% e, agora, a esse convênio com o Governo do Estado. Agradeço a toda a equipe da prefeitura, aos nossos vereadores pelo apoio, ao governador Cláudio Castro, ao deputado federal Áureo Ribeiro, ao meu pai Eurico Júnior, que na época que conquistamos esse convênio era deputado estadual. Essa colaboração é essencial para impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade e melhorar a qualidade de vida de nossa população. Muito em breve, mais ruas vão ser asfaltadas", ressaltou o prefeito Juninho.