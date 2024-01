Retomada acontece com recursos municipais no valor de R$ 422.342,87 - Divulgação

Publicado 09/01/2024 13:12

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, anunciou a retomada das obras de ampliação e reforma na quadra esportiva da Maravilha, destacando que o espaço é essencial para o desenvolvimento da cidadania no município. A iniciativa, que há alguns anos foi inicialmente licitada e posteriormente interrompida devido à falência da empresa vencedora, agora avança com uma nova licitação e recursos municipais no valor de R$ 422.342,87.

"Nós entendemos a ansiedade da comunidade em poder usufruir novamente deste espaço democrático para a promoção do esporte, por isso nossa equipe do Planejamento e Licitação se empenhou para realizar novo certame. Nós nos esforçamos para assumirmos com recursos próprios esta obra. Estamos investindo em novas estruturas esportivas porque acreditamos no poder transformador do esporte. Além de promover qualidade de vida às nossas crianças e adolescentes, é uma ferramenta crucial de socialização para toda a população. O trabalho não para e vou trabalhar até o último dia de nossa gestão para mais patienses terem oportunidades de aproveitar de instalações modernas para a prática de esportes e bem-estar”, disse o prefeito Juninho.

A ampliação e a reforma incluem a substituição do alambrado, reparo e pintura do telhado, além da pintura externa e do piso da quadra. Além disso, foram construídos dois vestiários, dois banheiros com acessibilidade, um quiosque e um depósito para materiais esportivos. Luiz Fernando Espindola, secretário municipal de Esporte e Lazer, destaca que "as mudanças na quadra esportiva irão proporcionar mais conforto, comodidade e segurança aos usuários do espaço".



Nos últimos anos, foram concluídas com sucesso a reforma e ampliação de áreas esportivas nos bairros Acampamento e Lameirão, a criação de um complexo esportivo na Granja Califórnia e um aumento de mais de 300% no número de alunos participantes nas escolinhas esportivas promovidas pela prefeitura.

Em 2024, os moradores da Capivara serão beneficiados com uma nova quadra coberta com arquibancada, ao lado da escola do bairro. Já a população de Pedras Ruivas vai poder desfrutar de uma quadra também reformada e ampliada, enquanto a comunidade de Arcozelo terá acesso a uma moderna estrutura esportiva semelhante ao complexo da Granja. Esta última incluirá quadras de grama sintética e de areia, parquinho infantil, quiosques e banheiros públicos.