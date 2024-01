Público prestigiou o tradicional evento - Divulgação

Publicado 09/01/2024 13:17

O tradicional Encontro de Folias de Reis que acontece no Centro de Paty e no Distrito de Avelar foi marcado pelo sucesso de público. Nos dias 5 e 6, as ruas de Paty e Avelar, respectivamente, receberam grande público para a celebração de uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas do país.



Celebrando a tradição dos Três Reis Magos, cinco folias se apresentaram no Centro: Jornada Sagrada Volta de Jesus, Jornada Guia do Oriente, Bandeira Encanto do Oriente, Jornada Estrela da Paz e Jornada Sagrado Coração de Jesus. E outras quatro jornadas encantaram o público em Avelar: Sagrada Estrela de Davi, Estrela Dalva da Sagrada Família, Irmandade da Sagrada Família Jesus Maria e José e Folia de Reis Relíquias dos Reis Magos.



Cada folia teve uma hora para sua apresentação diante do público que lotou a praça George Jacob Abude e depois a Praça de Avelar. Os primeiros minutos são para apresentação orações diante do presépio, em seguida, os palhaços realizam suas apresentações com acrobacias que animam o público. A Folia de Reis no município de Paty é uma expressão vívida da cultura popular e religiosidade da região, enraizada na saga dos Reis Magos em busca da manjedoura que guardava o Menino Jesus.



A Secretária de Cultura, Dolores Lustosa, destaca a importância dessa manifestação para a cidade: "Mais do que expressão da cultura popular, a Folia de Reis é uma importante demonstração da religiosidade do povo, com grande representação na cidade. Temos orgulho em vê-la fortalecida em Paty, ano após ano. A prefeitura apoia essa linda manifestação cultural, me senti honrada recebendo o estandarte das 09 folias que abrilhantaram nossa cidade com seu louvor e animação. Nossa população prestigia esses encontros lotando as apresentações”.