Entrega foi feita na quinta (11)Divulgação

15/01/2024

Na quinta (11), o prefeito Juninho Bernardes, acompanhado do vice-prefeito Arlindo Dentista, entregou novas máquinas que vão ajudar na infraestrutura de Paty do Alferes e na agricultura. Com recursos conquistados em Brasília e contrapartida municipal, Paty agora conta com caminhão, caminhão trucado, patrol, pá mecânica e retroescavadeira em sua frota.



“Estou muito contente de poder estar entregando mais esse maquinário que vai ajudar muito a população. Nós já tínhamos renovado a frota municipal com 20 novos maquinários, mas era preciso mais equipamentos para atender nossa demanda que vem crescendo na zona rural, uma vez que o município tem mais de 300km de estradas vicinais. Outra necessidade é apoiar nossos agricultores com a Patrulha Agrícola, pois a agricultura está aquecida, o que tem aumentado os pedidos na Secretaria de Agricultura. Sem dúvida, essa conquista vai ajudar muito", disse Juninho, que ainda terminou agradecendo o apoio que recebeu para mais essa entrega: "Quero agradecer aos deputados que nos receberam em Brasília, aos vereadores, que também sempre estão buscando recursos, e a todos que têm nos apoiado nessa transformação que estamos fazendo em nossa Paty".