Secretária de Cultura e Economia Criativa, Dolores LustosaDivulgação

Publicado 29/01/2024 11:09



A Prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e com apoio do conselho Municipal de Política Cultural, iniciou a consulta pública para a elaboração do Plano anual de aplicação dos Recursos (PAAR) – Política Nacional Aldir Blanc 2 (PNAB), do Ministério da Cultura do Governo Federal. Para participar, os interessados devem acessar o formulário que está disponível no site da prefeitura , até o dia 10 de fevereiro.

De acordo com a secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Dolores Lustosa, a participação popular neste momento é essencial para a construção de uma política cultural que atenda o maior número de munícipes: “A consulta pública é uma oportunidade da população contribuir para o planejamento e desenvolvimento do Setor Cultural de Paty para o ano de 2024, analisando as prioridades mais relevantes para o desenvolvimento do setor de forma mais participativa e transparente. Convido a todos os patienses, em especial, os fazedores de cultura a participarem deste processo”.



Ao participarem, os cidadãos poderão identificar quais são as ações culturais prioritárias e dar sugestões para o aprimoramento da gestão pública do município, como a realização de programas, projetos e ações visando à difusão de obras de caráter artístico e cultural, apoio a produções audiovisuais, exposições, festivais, festas populares, reformas em museus, bens culturais, entre outros.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Paty do Alferes pelo telefone: (24) 98167-0088.