Programa é mais um investimento no turismo de Paty - Divulgação

Publicado 24/01/2024 18:33

A Prefeitura de Paty do Alferes anunciou um novo programa de agroturismo que tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento socioeconômico do município. O programa envolve a criação de oportunidades para os agricultores familiares compartilharem seu modo de vida, patrimônio cultural e recursos naturais com visitantes, oferecendo produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem-estar para todos os envolvidos. Serão gerados novos postos de trabalho, melhoria da renda familiar e, com isso, qualidade de vida onde só se tinha atividade rural tradicional que emprega pouco, ao contrário do setor de serviços, como é o turismo, que necessita de pessoal.



O Agroturismo representa uma prioridade para o governo local, uma vez que a aliança entre turismo e agricultura familiar tem o potencial de fortalecer esses setores em todo o território municipal. Além disso, a iniciativa visa gerar renda ao agregar valor às atividades agrícolas, artesanais e agroindustriais, contribuindo, assim, para a preservação do patrimônio natural e cultural da região. “Com o Agroturismo, os agricultores familiares têm a oportunidade de diversificar suas fontes de receita por meio de atividades como hospedagem, alimentação, cultura e lazer. Além disso, podem comercializar diretamente sua produção com os visitantes, estabelecendo um contato direto e enriquecedor”, destaca a secretária municipal de Turismo, Juliana Massi.



Incentivo municipal e Capacitação do Sebrae

O Agroturismo promete trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais não apenas para as populações locais, mas também para todos os visitantes que desfrutam dos produtos e atrativos da região. A Prefeitura de Paty, com o SEBRAE, ofertou, inicialmente, consultoria aos primeiros 14 produtores e empreendedores rurais a fim de ajudá-los a fomentar seus produtos voltados ao turismo.



Por meio da Secretaria de Agricultura, o SEBRAE foi contratado para o Diagnóstico e Consultoria de Formatação de Produto Turístico. Desta forma, o grupo está realizando visitas técnicas e o diagnóstico de potencial de oferta turística dos produtores rurais e, a partir disso, junto com eles, formatando o produto turístico, para que os produtores possam compreender as ações que podem ser realizadas dentro das propriedades. Uma consultoria gratuita aos produtores, mas essencial para o sucesso do programa.

Fortalecimento do Turismo



O prefeito Juninho comentou mais esta iniciativa para impulsionar o turismo patiense: “Desde o meu primeiro mandato, eu vejo o Turismo como um importante instrumento para o nosso desenvolvimento econômico. Criamos, em parceria com o SEBRAE, o coletivo Turismo Rural, que, hoje, é formado por cerca de 40 empreendimentos turísticos; revitalizados o Mirante do Fama; investimos na revitalização do antigo Casarão da Câmara, que, hoje, é o Memorial Vila do Alferes; criamos o Bosque Maravilha e o monumento dos 200 anos. Estamos revitalizando a Aldeia de Arcozelo, a Igreja Matriz, a Praça da Estação, e, ainda este ano, vamos inaugurar o Parque Fazenda Monte Alegre, que vai ofertar, além de cursos profissionalizantes, uma experiência histórica incrível, com o Museu do Café, a Sede Histórica, trilhas, parque de esculturas, Jardim Botânico, Bistrô e restaurantes. O Agroturismo vem abraçar todos esses projetos, fazendo com que nosso turista possa, além de conhecer nossa rica história, viver realmente uma experiência rural em um município acolhedor e tranquilo, com belezas naturais incríveis”.



O produtor rural, Cleidson Carius, que mora no Rio Pardo e planta hortaliças, falou sobre sua expectativa com o projeto: “Acredito que as pessoas vão conhecer mais o meu trabalho, vão poder colher e comprar produtos fresquinhos da agricultura familiar. Vai ser uma nova fonte de renda pra gente que trabalha no campo”, afirma. Regina Gonçalves, do sítio Aletheia, também acredita no potencial do programa: “Acredito que vai agregar muito. Vamos estar preparados para receber mais visitantes e uma visibilidade maior da experiência que oferecemos aqui”, comenta.