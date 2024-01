Festa vai rolar em três pontos de Paty - Divulgação

Festa vai rolar em três pontos de PatyDivulgação

Publicado 25/01/2024 14:55

A Prefeitura de Paty do Alferes preparou uma festa repleta de atrações para todos os públicos no Centro, na Granja Califórnia e no Segundo Distrito de Avelar. A folia vai contar com 17 blocos diferentes que sairão às ruas, em diversos pontos da cidade. O tradicional Bloco Mundo Negro será responsável por animar os foliões todos os dias na Praça da Estação, no Centro, antes da principal atração musical da noite.

Nos quatro dias de festa, além dos blocos, haverá atividade infantil, apresentações de DJs e shows com bandas e artistas locais, que prometem animar o feriado. O Carnaval de Paty foi pensado para os participantes curtirem em família com segurança a folia.



A secretária de Turismo, Juliana Massi, convida todos para a festa: “Estamos muito animados e esperamos que todos os foliões se divirtam e aproveitem bastante o carnaval de Paty! Agradeço ao Governo do Estado pelo apoio em nossa festa. A pedido do nosso prefeito Juninho, montamos uma programação para que as famílias e os nossos turistas curtam todos os dias de folia com segurança e tranquilidade. Teremos várias atividades e blocos que incluem os pequenos foliões. Quero aproveitar e convidar todos para virem pular o nosso Carnaval”.



Confira a programação oficial completa:

SÁBADO (10)

Centro

15h às 19h – Pintura facial infantil

19h às 23h - Bloco Mundo Negro

23h30 - Bloco Ai que Ódio

23h30 – Show Quintal do Pagodinho

DJ nos intervalos

Granja Califórnia

23h - Bloco das Mulinhas

DOMINGO (11)

Centro

10h –Bloco Concentra nos sabores

15h - Bloco Amigos do Sase

15h às 19h – Pintura facial infantil

18h - Bloco das Piranhas do Goiabal

19h às 23h - Bloco Mundo Negro

23h30 - Show com a banda Efikácia

DJ nos intervalos

Granja Califórnia

16h - Bloco da Amizade (infantil)

21h - Bloco Ki Beleza

22h – Bloco Das Torcidas

23h - Bloco das Mulinhas

00h - Show com Banda Medley

(DJ nos intervalos)

Avelar

15h às 19h – Pintura facial infantil

20h - Bloco Nós do Morro

22h – Show do Loukamizade

SEGUNDA (12)

Centro

12h - Bloco Concentra Mas Não Sai

15h às 19h – Pintura facial infantil

19h às 23h - Bloco Mundo Negro

20h – Bloco Unidos do Goiabal

21h - Bloco Baixa Renda

22h - Bloco Máfia do Gole

23h - Bloco da Esperança

00h - Show com a banda Caçarola Samba Show

(DJ nos intervalos)

Granja Califórnia

23h - Bloco das Mulinhas

00h - Show com grupo Vem Sambar

(DJ nos intervalos)

TERÇA (13)

Centro

10h - Bloco Concentra Nos Sabores com baile infantil

15h às 19h – Pintura facial infantil

18h - Bloco Da Abelha

19h às 23h - Bloco Mundo Negro

23h30 – Show com Grupo Pirraça

(DJ nos intervalos)

Granja Califórnia

16h - Bloco da Amizade (infantil)

21h - Bloco Ki Beleza

23h - Bloco das Mulinhas

00h - Grupo Puro Ritmo Samba Show

(DJ nos intervalos)

Avelar

15h às 19h – Pintura facial infantil

20h – Bloco Nós do Morro

23h – Show com banda Vem Sambar