Workshops foram realizados na Câmara Municipal - Divulgação

Publicado 01/02/2024 17:33

A Secretaria de Educação de Paty deu início às atividades do ano letivo na última terça-feira (30) com workshops ministrados pelo formador William Alves. Os profissionais que atuam na Secretaria, incluindo orientadores, coordenadores e diretores pedagógicos e secretários escolares participaram das sessões, realizadas na Câmara Municipal, com a presença do secretário de Educação, David Mello.



William Alves inspirou os educadores com a palestra “Pilares de uma escola inesquecível”, enfatizando a importância do autocuidado para proporcionar um ambiente acolhedor. Ele destacou que uma escola inesquecível tem objetivos claros e visa o bem-estar de todos. No evento, David Mello deu boas-vindas aos presentes e destacou a importância das obras educacionais em meio aos desafios de 2024, ressaltando o crescimento constante do número de alunos. Ele mencionou as inaugurações planejadas ao longo do ano para atender à demanda, incluindo escolas como Lelé do Goiabal, a nova escola da Aldeia, da Granja Califórnia e do Vista Alegre, além das ampliações em escolas existentes, como Horizonte e na própria creche em Avelar. “As obras priorizadas pela gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, são essenciais para a excelência do ensino patiense. Elas estão contribuindo de forma significativa para suprir as nossas demandas em termos físicos e nossa equipe pedagógica está atuando de forma intensa para cada vez mais oferecer um ensino de qualidade a todos os alunos da nossa rede municipal”, afirma David.



A Secretaria de Educação anunciou que as formações continuarão na próxima semana e nos dias 15 e 16 de fevereiro, abrangendo diferentes setores, desde professores de creche até diretores pedagógicos. O investimento visa aprimorar a qualidade do ensino, contribuindo para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. A volta às aulas para os alunos acontece no dia 19 deste mês.