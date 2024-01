Etapa atual está sensibilizando e capacitando os servidores - Divulgação

Publicado 30/01/2024 17:18

A Prefeitura de Paty reforça seu compromisso ambiental ao iniciar a implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) em sua sede e na Secretaria de Meio Ambiente. Este programa, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, busca estimular instituições públicas em todas as esferas e poderes a adotarem práticas sustentáveis.



A A3P é uma iniciativa voluntária que permite às instituições parceiras promover a preservação do meio ambiente ao mesmo tempo em que otimiza a utilização dos recursos públicos. O programa é estruturado em seis eixos temáticos, abrangendo desde o uso racional dos recursos naturais até a promoção de construções sustentáveis.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, André Dantas, a implementação em Paty conta com total apoio do prefeito Juninho Bernardes, destacando a conscientização ambiental do líder municipal. A primeira fase do programa envolveu a distribuição de sacolas retornáveis aos servidores, incentivando a recusa do uso de plástico, especialmente os de uso único, em colaboração com a Feira Agroecológica.

Na etapa atual, está ocorrendo a sensibilização e capacitação dos servidores, com o uso de canecas para uso no trabalho (ao invés da utilização dos infindáveis copos descartáveis), e a adesivação do prédio sede para conscientizar sobre práticas essenciais para o uso consciente dos recursos ambientais e públicos. Adesivos estrategicamente colocados lembram os servidores da importância de desligar equipamentos, fechar torneiras, economizar energia e evitar o uso de copos descartáveis.



"A nossa ideia é expandir o que fizemos no prédio sede para outras secretarias e incentivar nossos servidores a replicar essa conscientização em outros ambientes, como em suas residências e casas de parentes. Esperamos que cada patiense abrace a proposta de uma vida sustentável", explica o secretário André.



Outros destaques do Meio Ambiente de Paty

Além desse avanço, Paty foi reconhecida em novembro com o primeiro lugar no índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente (IQSMMA) no ICMS Verde (Ecológico), entre os 92 municípios do estado. O IQSMMA avalia a eficiência do município na gestão ambiental, destacando as ações implementadas em 2022. Para Dantas, esse reconhecimento a nível estadual é um motivo de orgulho e reflexo de um trabalho de médio e longo prazo, com investimentos em políticas públicas e projetos significativos, como o maior programa de reflorestamento da história do município.