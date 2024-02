Evento de capacitação reuniu mais de 60 produtores - Divulgação

Publicado 08/02/2024 15:55

Paty do Alferes já é um município que possui grandes laticínios, produzindo grande diversidade de queijos. Diante dessa vocação, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento dos pequenos produtores locais oferecendo capacitação voltada para a Fabricação de Queijos Artesanais, que também funciona como motivador do Turismo Gastronômico, como já acontece em outras cidades do estado e do país.



A capacitação foi realizada no último dia de janeiro, na Escola Municipal José Eulálio de Andrade, em Avelar. O evento foi coordenado pela Secretaria de Agricultura do município em parceria com o Sebrae e contou com a presença de mais de 60 produtores. Durante o encontro, os produtores de queijo tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos sobre receitas alternativas e o melhor aproveitamento da matéria-prima, visando aprimorar a qualidade de seus produtos. Essa ação faz parte de um projeto mais amplo promovido pela prefeitura, que busca constantemente melhorar a produção de queijo na região.

Lei municipal facilita a regularização dos produtores locais



Dentre as iniciativas já em curso, destaca-se a contratação de uma veterinária exclusiva para oferecer orientação e suporte aos produtores de leite e queijo. Além disso, foi aprovada uma lei municipal para o serviço de inspeção de produtos de origem municipal, em colaboração com o Sebrae e a Superintendência Federal de Agricultura do Rio de Janeiro, facilitando a regularização dos produtores locais.

Outra medida relevante é a assistência técnica para o gerenciamento da produção leiteira, em parceria com o SENAR e o Sebrae, atualmente beneficiando dezenas de produtores locais. Além disso, o projeto "Queijos Especiais do Rio de Janeiro", em colaboração com o Sebrae, já proporcionou consultorias dentro das propriedades de 23 produtores, com a próxima etapa sendo a capacitação para a fabricação de queijos especiais em Paty.



O prefeito Juninho Bernardes ressaltou que as ações visam fortalecer a agricultura e pecuária local, buscando não apenas a melhoria da renda dos produtores, mas também a qualidade de vida do setor agropecuário de Paty: Nós temos um desejo de atender todos os produtores patienses. Estamos constantemente implementando iniciativas, como a feira da agricultura familiar, o projeto de Patrulha Agrícola, assistência técnica para o Cultivo Protegido, Empretec Rural, projeto de Cercamento de Nascentes, consultoria gratuita para o Cadastro Ambiental Rural (CAR), além desses projetos especiais que fortalecem a produção de queijo em nossa cidade. Ao fortalecer nossos produtores e a agroindústria local, estamos impulsionando a economia de Paty".