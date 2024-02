Evento vai até o próximo dia 16 - Divulgação

Publicado 06/02/2024 17:38

Desde ontem (5), a Secretaria de Educação de Paty está promovendo um evento voltado à formação dos profissionais de ensino nesse início do ano letivo. Até o próximo dia 16, workshops e palestras vão orientar diferentes profissionais da rede municipal de ensino.

Ontem (5), aconteceu a palestra musicada "As Interfaces da Arte Narrativa", com a formadora Bia Bedran, para os Professores da educação Infantil (Creche, Pré I e Pré II), Professores de 1º Ano de Escolaridade, Auxiliar de Creche, Berçarista, Coordenação Pedagógica de Educação Infantil e Diretor Pedagógico, Diretor Geral, Orientadores Pedagógicos, Mediador e Coordenador de Educação Especial e inclusiva. Bia Bedran se apresentou com o seu irmão Guilherme Bedran, orientando os profissionais da educação a cantar, contar, brincar e criar, tendo assim um desenvolvimento aprimorado para melhorar o ensino das nossas crianças.



Durante o evento, o Secretário de Educação David Mello, ressaltou a importância da semana para os Educadores e se mostrou otimista para o início do ano letivo. “Esperamos que esse último ano do Governo do Juninho e do vice Arlindo seja tão bom quanto os outros anos, gostaria de agradecê-los por convocar novos professores e assim aumentar o nosso pessoal trazendo ainda mais capacidade para nossa educação” destacou.



A Secretaria de Educação informa que terá formação durante duas semanas para diferentes profissionais da área, abrangendo diferentes setores, desde professores de creche até diretores pedagógicos. O objetivo é qualificar ainda mais os profissionais para o ano letivo de 2024.