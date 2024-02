Seis folias de Paty foram contempladas - Divulgação

Seis folias de Paty foram contempladasDivulgação

Publicado 08/02/2024 16:01

Na última semana, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro realizou, por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, a certificação dos Contemplados no Edital Cultural Folia de Reis RJ 2023. O evento reuniu mais de 150 folias de reis de todo o estado, sendo seis patienses, cada uma com características diferentes desde a variedade e formatos de estandartes aos fardamentos. As seis folias de Paty contempladas com recursos financeiros foram Bandeira Encanto do Oriente, Bandeira Guia do Oriente, Bandeira Visita dos Reis Magos, Folia de Reis Relíquias dos Reis Magos, Jornada Estrela da Paz e Jornada Irmandade da Sagrada Família: Jesus, Maria e José.

A secretária de Cultura e Economia Criativa, Dolores Lustosa, ressaltou a importância do certificado para o município: “A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do município de Paty ajudou as folias no acesso aos editais do Governo do Estado. Esses editais viabilizam recurso financeiro para que as folias possam executar suas ações, seus encontros, compras de equipamentos e vestuário. Tem um importante ganho cultural de reconhecer as folias patienses e econômico, pois esses recursos vêm para o município”.



O Encontro da Folia de Reis faz parte do calendário cultural da cidade. A manifestação faz referencia à saga dos três Reis Magos que partiram em busca da manjedoura guardando o Menino Jesus. Mais do que expressão da cultura popular, a Folia de Reis é uma importante demonstração da religiosidade do povo, com grande representação na cidade. Com caráter cultural e religioso, o tradicional Reisado acontece, entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro (Dia de Reis). As apresentações foram para além da organização da prefeitura: ao longo do período da festa, foi possível assistir diferentes folias percorrendo outros pontos da cidade, levando cultura e propagando a fé por Paty.