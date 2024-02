Folia em Paty teve atrações em três pontos do município - Divulgação

Publicado 15/02/2024 17:13

O Carnaval em Paty do Alferes ofereceu uma variedade de atividades para todas as idades e atraiu um grande público. Com eventos espalhados pelo Centro, Granja Califórnia e no Segundo Distrito de Avelar, a Prefeitura de Paty proporcionou uma festa vibrante e inclusiva.



Ao longo dos quatro dias de celebração, 17 blocos diferentes animaram as ruas da cidade, com destaque para o animado Bloco Mundo Negro, que agitou os foliões diariamente na Praça da Estação, no Centro. Além dos desfiles dos blocos, os participantes puderam desfrutar de uma variedade de atividades, incluindo entretenimento infantil, apresentações de DJs e shows ao vivo com bandas e artistas locais.



Juliana Massi, secretária de Turismo, expressou sua satisfação com o resultado do evento, destacando a atmosfera animada, a segurança proporcionada e a tradição de um Carnaval voltado para as famílias. Ela também agradeceu ao prefeito Juninho Bernardes e ao Governo do Estado, por meio da Funarj, pelo apoio à festa, enfatizando o compromisso em proporcionar uma celebração inclusiva e memorável para todos os patienses e visitantes.



Com uma programação diversificada e um ambiente acolhedor, o Carnaval de Paty se firmou como uma opção ideal para aqueles que desejam vivenciar o melhor do interior durante o feriado de Carnaval.