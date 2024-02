Próximo reunião será realizada ainda em fevereiro - Divulgação

Publicado 09/02/2024 11:37

Paty do Alferes participou do primeiro encontro do ano da Rede de Secretários de Desenvolvimento Econômico da Região Centro Sul, promovido pelo Sebrae. Participaram também representantes dos municípios de Areal, Comendador Levy Gasparian, Eng. Paulo de Frontin, Mendes e Rio das Flores, marcando o início das atividades em 2024.



A reunião teve como objetivo estabelecer estratégias de atuação da Rede de Secretários e objetivos primordiais para o ano. Uma iniciativa que promete fortalecer a integração e o desempenho das ações entre os municípios é o apoio da Rede à criação do Consórcio Regional Multifinalitário. Entre os avanços da reunião estão a estruturação interna da Rede de Secretários, a abordagem transversal das ações de desenvolvimento e seus impactos territoriais, o apoio irrestrito à atuação dos Agentes de Desenvolvimento Municipal e a consolidação de uma interlocução qualificada com o Líder Centro Sul.



A secretária de Desenvolvimento Econômico de Paty, Dolores Lustosa, ressaltou o quanto o evento foi importante e se mostrou empolgada com as novas mudanças: “A Prefeitura de Paty tem participado por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação no atual fórum de secretários da Região Centro Sul. O objetivo da participação é que de forma integrada os municípios se fortaleçam e consigam executar ações, que se fossem realizadas isoladamente seria inviável. Atuando de forma conjunta os municípios ficam mais fortes, viabilizando, assim, as ações de desenvolvimento econômico da região. A importância da participação dos secretários é a união do poder público no viés da gestão estratégica, discutimos ações específicas que beneficiem todos os municípios participantes do grupo”, afirmou.



O coordenador regional do Sebrae, Jorge Pinho, destacou a importância desse passo significativo no movimento de parceria e construção de ações sustentáveis para o desenvolvimento regional. “Não podemos conceber o desenvolvimento sem a premissa da colaboração e do apoio mútuo entre os municípios. Pensar de forma contrária é regredir a um tempo de individualismo que não mais condiz com a realidade", afirmou Pinho. O encontro seguinte, previsto para fevereiro, será de forma virtual, proporcionando a participação de todos os municípios da região.