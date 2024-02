Projeto aunciado pela Prefeitura vai oferecer ampla variedade de atividades - Divulgação

Publicado 26/02/2024 13:46

Em colaboração com a Faetec e a Emancipa Rio, a Prefeitura de Paty do Alferes anuncia projeto inclusivo voltado para a formação integral dos munícipes. O programa, que conta com o apoio da Secretaria de Esporte e a Cultura e Economia Criativa, vai oferecer uma variedade de cursos e atividades extracurriculares para promover o desenvolvimento pessoal e social dos participantes.



O Secretário de Esporte, Luiz Fernando de Paula Espíndola, expressou entusiasmo com o lançamento do projeto, destacando sua importância para a comunidade local. "Estamos muito felizes em poder oferecer essas oportunidades para os habitantes de nossa cidade. Através do esporte, da música, da arte e da educação, queremos inspirar e capacitar atodos", afirmou o Secretário.



O prefeito Juninho Bernardes também elogiou a iniciativa e enfatizou seu compromisso com o desenvolvimento dos patienses. "Investir na educação e no bem-estar de nossa comunidade é investir no futuro de nossa cidade. Este projeto reflete nosso compromisso em proporcionar oportunidades de crescimento e aprendizado para todos os munícipes. Agradeço ao governo do estado por esse programa", declarou o Prefeito.



O programa oferece uma ampla variedade de cursos e atividades, incluindo curso de barbeiro (vagas limitadas), aulas de música, aulas de jiu-jitsu, aulas de skate para iniciantes, aulas de teatro, aulas de dança, aulas de capoeira, escolinha de futsal e iniciação ao voleibol. Com isso, a Prefeitura visa promover não apenas o desenvolvimento físico, mas também intelectual, emocional e social dos participantes.



O projeto está aberto a toda a comunidade e as inscrições podem ser feitas no Centro Cultural Maestro José Figueira e no Ginásio Esportivo (para escolinha de futsal e iniciação ao voleibol), em Paty do Alferes, de segunda a sexta-feira, das 09h às 14h.