Em Paty, duas escolas municipais oferecem a modalidade - Divulgação

Em Paty, duas escolas municipais oferecem a modalidadeDivulgação

Publicado 22/02/2024 19:18

A Prefeitura de Paty do Alferes abriu as inscrições para EJA 2024, uma modalidade da Educação Básica destinada a jovens e adultos acima de 15 anos que não tiveram acesso e/ou não concluíram o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).



Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de fevereiro, das 7 às 17h ou de 18h às 22h, com a documentação necessária em mãos (RG, CPF, comprovante de residência, declaração/histórico escolar e 01 foto 3x4).



Em Paty, duas escolas municipais oferecem o EJA: Escola Municipal Professora Laudelina Bernardes (Fases II a V), no centro, e na Escola Municipal José Eulálio de Andrade (Fases II a IX), no distrito de Avelar.

Mais informações, entre em contato com a escola: (24) 98166-8289 – E.M. Profª Laudelina Bernardes (Centro) ou (24) 98165-0278 – E.M. José Eulálio de Andrade (Avelar).