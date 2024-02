Oficina gratuita será realizado no próximo dia 28 - Divulgação

Oficina gratuita será realizado no próximo dia 28Divulgação

Publicado 22/02/2024 19:24

A Prefeitura de Paty, em parceria com o Sebrae/RJ, está promovendo uma oportunidade única para empreendedores locais interessados em explorar o mercado do Setor Público. Com inscrições abertas, a oficina gratuita sobre Pregão Eletrônico está agendada para o dia 28 de fevereiro, das 18h às 20h, no Centro Cultural Maestro José Figueira.



O evento visa fornecer aos participantes uma compreensão abrangente do processo de Pregão Eletrônico, incluindo suas regras e procedimentos, além de orientações sobre habilitação no SICAF, monitoramento de oportunidades de fornecimento, acesso ao compras.gov, entre outros temas relevantes. Destaque-se que será oferecido tratamento diferenciado para pequenos negócios, visando promover a inclusão desses empreendimentos no cenário das compras públicas.



Dolores Lustosa, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, ressaltou a importância da iniciativa para os empresários locais: "Estamos comprometidos, por determinação do prefeito Juninho Bernardes, em ampliar as oportunidades para os empreendedores de Paty do Alferes. Em parceria com o Sebrae, oferecemos diversas capacitações para fortalecer o setor comercial de nossa cidade. Esta oficina sobre o Pregão Eletrônico é uma excelente oportunidade para nossos empresários aprimorarem suas habilidades e expandirem seus negócios no mercado público."



A Prefeitura convida todos os interessados a participar e se preparar para as mudanças trazidas pela nova Lei de Licitações. O evento é gratuito, e as inscrições podem ser realizadas na Casa do Empreendedor ou por meio do link disponível no site oficial da prefeitura (patydoalferes.rj.gov.br).