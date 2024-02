Morro do Recreio foi a mais recente via pavimentada pelo programa - Divulgação

Morro do Recreio foi a mais recente via pavimentada pelo programaDivulgação

Publicado 26/02/2024 14:16

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, comemorou um avanço significativo no projeto de pavimentação, o Ação Asfalto. Com o fim dos trabalhos no Morro do Recreio, no Bairro Aguenta Sol, o programa lançado na primeira gestão do prefeito, em 2017, atingiu a marca de 77 ruas asfaltadas em diversas localidades do município.



O sucesso do Ação Asfalto é atribuído a um convênio estratégico entre a prefeitura e o governo do estado, possibilitando uma abordagem abrangente, que incluiu serviços de drenagem, base e sub-base, preparando o terreno, e a aplicação de asfalto de qualidade duradoura.



O secretário de Obras, Arthur Fernandes, expressou sua satisfação pelo projeto e parabenizou o prefeito Juninho pela iniciativa, ressaltando seu impacto positivo na comunidade. "O Ação Asfalto é, sem dúvida, o maior projeto de pavimentação na história de Paty, beneficiando mais de 20 bairros do município. Estamos elevando a qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando melhores condições de acesso e retirando-os dos transtornos causados pela poeira e lama", afirmou Fernandes.

O prefeito Juninho Bernardes expressou sua gratidão pelo apoio recebido e destacou a importância da mais recente conquista para a cidade. "Estou extremamente satisfeito por contribuir para a história de Paty com mais uma conquista em infraestrutura. O asfaltamento do 'Morro do Recreio' não só melhorará a mobilidade dos moradores, mas também facilitará o escoamento de produtos agrícolas, impulsionando nossa economia local. Nosso programa de Ação Asfalto beneficiou centenas de moradores em áreas urbanas e também nas zonas rurais do município, como foi o asfaltamento da Estrada de Vista Alegre, da subida das Antas, do Campo Verde, Capivara, Rio Pardo, agora, no Aquenta Sol, e tantas outras", enfatizou o prefeito.



Juninho ainda agradeceu o governo do estado por conseguir asfaltar tantas ruas do município: “A capacidade de asfaltar tantas ruas e estradas deve-se ao trabalho incansável de nossa equipe e, agora, a esse convênio que constamos junto ao governo do estado. Agradeço a toda a equipe da prefeitura, aos nossos vereadores pelo apoio, ao governador Cláudio Castro, ao deputado federal Áureo Ribeiro, ao meu pai Eurico Júnior, que, na época que conquistamos esse convênio, era deputado estadual. Essa colaboração é essencial para impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade e melhorar a qualidade de vida de nossa população". O prefeito assegurou que mais ruas serão asfaltadas em breve, consolidando ainda mais o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento e o bem-estar da população de Paty do Alferes.