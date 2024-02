Fumacê é um dos recursos usados em Paty - Dovulgação

Fumacê é um dos recursos usados em PatyDovulgação

Publicado 28/02/2024 13:08

Seguindo cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde de Paty do Alferes, os agentes de saúde saíram mais uma vez às ruas trabalhando incansavelmente para a prevenir a proliferação do Aedes aegypti. Além das visitas dos agentes, o combate à dengue inclui o uso de fumacê e drones para identificar os focos em áreas de difícil acesso ou terrenos baldios.



“É importante esclarecer a população sobre o uso do fumacê como medida de controle do mosquito. Segundo especialistas, ele é utilizado apenas nas ruas onde foram notificados casos da doença, pois seu objetivo é interromper a transmissão do mosquito contaminado. O uso indiscriminado do fumacê pode favorecer a multiplicação de mosquitos mais resistentes a inseticidas, tornando o combate à dengue ainda mais desafiador”, esclareceu a secretária municipal de Saúde, Fabiana Cerqueira.



A Secretaria de Saúde de Paty do Alferes reforça a importância da colaboração de todos os munícipes no combate à dengue. Ações simples no dia a dia podem ajudar a reduzir o crescimento da doença e proteger o município. O método mais eficaz de combate à dengue é a eliminação de possíveis criadouros do mosquito dentro de casa e em áreas próximas. Pequenas ações, como evitar o acúmulo de água em recipientes e manter caixas d'água e piscinas devidamente tampadas, fazem toda a diferença na prevenção da doença.

A Secretaria de Saúde orienta a população procure um serviço de saúde ao apresentar qualquer sinal ou sintoma da doença. Em caso de dúvidas ou notificação de foco do mosquito, o cidadão pode ligar para o telefone: (24) 2485-2312.