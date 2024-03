Paty foi o único município da região que recebeu o selo ouro - Divulgação

Paty foi o único município da região que recebeu o selo ouroDivulgação

Publicado 11/03/2024 15:28 | Atualizado 11/03/2024 15:28

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Paty do Alferes participou da premiação de reconhecimento na excelência do atendimento da Sala do Empreendedor no estado RJ, recebendo o prêmio de Selo Ouro de Referência em Atendimento.



A premiação é uma iniciativa do Sebrae e só leva o Selo Ouro quem consegue cumprir todas as metas propostas durante o ano de referência em um prazo determinado.A sala do empreendedor éum local de atendimento das Prefeituras Municipais que foi desenvolvida para facilitar os processos de abertura de empresas, regularização e baixa, oferecendo apoio para os pequenos negócios e microempreendedores individuais (MEI).



Jorge Pinho, coordenador-geral do Sebrae no Centro Sul Fluminense, destaca a importância do prêmio e o resultado que reconhece o esforço dos Agentes de Desenvolvimento apoiados pela Rede de Secretários de Desenvolvimento Econômico da região “Esse ano tivemos 3 municípios reconhecidos em nossa região, desejamos que na próxima tenhamos todos os municípios que possuem a Sala do Empreendedor recebam esse prêmio. Esse é o nosso compromisso com o desenvolvimento da nossa região e com a valorização dos pequenos negócios no Centro Sul Fluminense”.



A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Paty, Dolores Lustosa, ressaltou a relevância dessa conquista para o município:“Esse é o prêmio máximo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.A Casa do Empreendedor de Paty foi inaugurada na gestão do nosso prefeito Juninho Bernardes, que tem um trabalho focado para o desenvolvimento de nossa cidade. Inclusive, estamos construindo o primeiro galpão do nosso Condomínio Industrial, que vai gerar mais emprego e renda para nossa população. Ficamos felizes em conquistar esse prêmio, pois é resultado de toda dedicação que empenhamos na Casa do Empreendedor”.



A Casa do Empreendedor em Paty funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, e fica na Sede da Prefeitura (Rua Coronel Manoel Bernardes, nº 157 – Loja 5, Centro).

Veja, abaixo, as cidades da região Centro-Sul premiadas:

Paty do Alferes – Selo Ouro

Sapucaia – Selo Prata

Paraíba do Sul – Selo Bronze.