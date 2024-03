Revitalização do Centro foi uma das promessas de campanha - Divulgação

Publicado 07/03/2024 16:16

O prefeito Juninho Bernardes deu início a mais uma de suas promessas de campanha, a revitalização da principal rua comercial de Paty do Alferes, a rua Sebastião de Lacerda, e da rua João Paim, em frente à construção do Casario do Alferes. A revitalização abrangerá a instalação de fiação subterrânea, nova iluminação, pavimentação renovada e padronização das fachadas, com o objetivo de tornar o coração comercial da cidade mais atraente, convidativo e gerar mais empregos para a população.



Em um encontro com os comerciantes da rua Sebastião de Lacerda, realizado no Centro Cultural, o prefeito Juninho Bernardes apresentou os detalhes relacionados à obra crucial para o desenvolvimento comercial do município. Acompanhado pelo arquiteto responsável pelo MasterPlan, Nicolas Arsenic, e pelo secretário de Planejamento, Gilvacir Draia, o prefeito tranquilizou os comerciantes, destacando o compromisso de realizar a obra de forma a minimizar impactos negativos que toda obra tem para a população e o comércio local, mas que vai valer a pena para se ter uma cidade melhor e mais atraente.



O prefeito ressaltou que esta é a maior iniciativa de desenvolvimento urbano na história de Paty: “Além da revitalização do Centro, estamos construindo o Casario do Alferes, que será o principal polo gastronômico, turístico e cultural da região, e que é uma parte importante da revitalização do centro da cidade. Também estamos revitalizando espaços importantes, como a Estação de Paty e a Praça George Jacob Abdue e Pedro Chaim. Além disso, iniciamos a obra que vai transformar a entrada da nossa cidade, em Monte Alegre. Este é o maior investimento que um governo já fez no Centro do nosso município, com o objetivo de tornar Paty uma cidade moderna, acolhedora e atrativa, gerando emprego e renda para toda a população”.