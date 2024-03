Exposição fica em cartaz até o próximo dia 28 - Divulgação

Publicado 11/03/2024 14:25

Neste mês, Paty do Alferes recebe a exposição “Brincando de Bonecos”, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo. A exibição, tem entrada gratuita e apresenta uma seleção de bonecos doados ou adquiridos em viagens de pesquisa e aprendizado no norte e nordeste do país, como os do Mestre Bibiu, Zé Lopes, família de Chico Daniel, Luís da Serra.



A exibição fica em cartaz até o dia 28 de março, das 10h às 17h, no Centro Cultural Maestro José Figueira, em Paty do Alferes. Entre os destaques da mostra está o acervo da Cia, minuciosamente selecionado pelo curador Jorge Gonzaga, que destaca a importância dos bonecos dos mestres para compreender a proposta de criar um teatro de bonecos que mantenha a estética do boneco popular, ao mesmo tempo em que dialoga com a contemporaneidade.



A exposição “Brincando de Bonecos – Acervo da Cia” oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar no fascinante mundo dos bonecos, explorando suas histórias e técnicas. Uma oportunidade única de apreciar e se encantar com o talento dos mestres artesãos brasileiros.